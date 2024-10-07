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Путин поздравил с 95-летием ветерана ВОВ из ЛНР
Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Свердловского муниципального округа ЛНР Надежду Крылову, которая в ответ пожелала ему всего наилучшего.
Глава государства направил ветерану поздравительное письмо, которое ей передал глава муниципалитета Андрей Сухачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кроме того, в этот день с подарками и цветами к ветерану приехали исполнительный секретарь Свердловского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Татьяна Лупанова, координатор партийного проекта «Историческая память», директор ЦДЮТ «Мечта», депутат совета Свердловского муниципального округа, директор ЦДЮТ «Мечта» Алина Киркитадзе. Среди гостей также были школьники, которые поздравили именинницу.
Надежда Крылова выразила благодарность всем за внимание и тепло. Она подчеркнула, что уважает Владимира Путина и благодарна ему за исполнение чаяний и принятие ЛНР в состав России. Ветеран пожелала президенту всего наилучшего, отметив важность его работы для жителей региона.