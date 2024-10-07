Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.41 комментарий
Аксенов: Путин отвел Россию от края пропасти
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Путин вернул России статус великой державы
Под руководством президента Владимира Путина Россия, стоявшая в конце 1990-х на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов заявил, что под руководством Владимира Путина страна вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового многополярного миропорядка.
«Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину », – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все колоссальные достижения Республики Крым за последние годы связаны с именем Путина и реализованы под его личным контролем.
Кроме того, Аксенов заявил, что Путин спас Крым от войны и геноцида, что президент уже вошел в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель. Он также выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции, поставленных Путиным, и подчеркнул, что Россия выйдет из всех испытаний более могучей и сплоченной.
Владимир Путин отмечает свой день рождения, ему исполнилось 72 года.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества.
Также председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента.