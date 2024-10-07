Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Путин вернул России статус великой державы

Tекст: Вера Басилая

Аксенов заявил, что под руководством Владимира Путина страна вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового многополярного миропорядка.

«Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину », – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все колоссальные достижения Республики Крым за последние годы связаны с именем Путина и реализованы под его личным контролем.

Кроме того, Аксенов заявил, что Путин спас Крым от войны и геноцида, что президент уже вошел в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель. Он также выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции, поставленных Путиным, и подчеркнул, что Россия выйдет из всех испытаний более могучей и сплоченной.

Владимир Путин отмечает свой день рождения, ему исполнилось 72 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента.

