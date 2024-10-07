Юристы оценили риск штрафов за навигаторы

Юристы усомнились в штрафах за навигаторы из-за поправок Минтранса в ПДД

Tекст: Вера Басилая

Министерство транспорта предложило запретить использование устройств, отвлекающих водителей, таких как смартфоны и планшеты, сообщает РБК.

Как отметила адвокат Екатерина Лебедева, водители могут не опасаться штрафов за использование навигационных систем, если они соблюдают определенные условия. Лебедева подчеркнула, что навигаторы, установленные на специальной подставке, не будут являться причиной для штрафов.

Адвокат Аминат Гетажеева считает, что изменения в ПДД будут носить скорее косметический характер. Ее мнение подкрепляется тем, что поправки призваны обновить устаревшие формулировки, такие как запрет на использование телефона без hands-free, который был введен в 2001 году. Гетажеева уверена, что никаких тотальных штрафов за навигаторы не будет.

Лебедева напомнила, что мультимедийные устройства запрещено устанавливать на лобовом стекле, если они ограничивают обзор. Допускается их установка в районе зеркала заднего вида. Она уверена, что соблюдение таких условий не приведет к штрафам.

Гетажеева добавила, что сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя, если устройство держится в руке или установлено прямо перед ним на лобовом стекле, ограничивая видимость. Она отметила, что использование устройств на специальном держателе, установленном на лобовом стекле или вентиляционной решетке, является допустимым, если руки водителя остаются на руле.

Ранее Министерство транспорта предложило запретить использование устройств, отвлекающих внимание водителей за рулем и использующихся для просмотра видео в процессе движения.

