Алжир потребовал от Франции признать массовые убийства времен колониализма

Президент Алжира Теббун потребовал от Парижа признать совершенные французским колониализмом массовые убийства

Tекст: Антон Антонов

«Алжир добивается исторической правды и требует признания массовых убийств, совершенных французским колониализмом в Алжире», – приводит слова Теббуна ТАСС.

Он также подчеркнул несогласие с позицией Франции по вопросу Западной Сахары. Париж заявлял, что поддерживает «автономию» региона «под суверенитетом Марокко», а Алжир выступает за независимость и самоопределение Западной Сахары.

Теббун отметил, что «сама идея так называемого плана автономии в Западной Сахаре» принадлежит Франции, а не Марокко.

Летом Алжир, который был колонией Франции с 1830 года по 1962 год, отозвал посла в Париже.

В 2022 году толпа скандировала грубые оскорбления в адрес президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в Алжир.