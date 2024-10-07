Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Алжир потребовал от Франции признать массовые убийства времен колониализма
Президент Алжира Теббун потребовал от Парижа признать совершенные французским колониализмом массовые убийства
Париж должен признать массовые убийства, за которые несет ответственность французский колониализм, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.
«Алжир добивается исторической правды и требует признания массовых убийств, совершенных французским колониализмом в Алжире», – приводит слова Теббуна ТАСС.
Он также подчеркнул несогласие с позицией Франции по вопросу Западной Сахары. Париж заявлял, что поддерживает «автономию» региона «под суверенитетом Марокко», а Алжир выступает за независимость и самоопределение Западной Сахары.
Теббун отметил, что «сама идея так называемого плана автономии в Западной Сахаре» принадлежит Франции, а не Марокко.
Летом Алжир, который был колонией Франции с 1830 года по 1962 год, отозвал посла в Париже.
В 2022 году толпа скандировала грубые оскорбления в адрес президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в Алжир.