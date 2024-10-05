Telegram решил создать аналог YouTube

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщается в Telegram-канале «Telegram Contests», задача конкурсантов заключается во внедрении медиаплеера для аудио и видео в мессенджер Telegram для iOS, передает РИА «Новости».

В сообщении указано, что новая платформа должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между видеопотоками в зависимости от пропускной способности сети. Медиаплеер должен заменить текущий AVPlayer и не должен вызывать проблем с производительностью или стабильностью приложения. Использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио и видео запрещено.

Результаты конкурса будут объявлены в ноябре, и победители могут получить возможность дальнейшего сотрудничества с Telegram. В компании подчеркнули, что участвовать в конкурсе может любой разработчик iOS, заинтересованный в создании нового медиаплеера.

Ранее сообщалось, что среднее время, которое россияне проводят на видеохостинге YouTube, упало с конца июля.