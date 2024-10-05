Депутаты Азербайджана призвали пересмотреть связи с США

Азербайджанские депутаты предложили пересмотреть военное сотрудничество с США

Tекст: Вера Басилая

Депутаты предлагают денонсировать подписанное в 1997 году «Совместное заявление о будущих военных и оборонных связях», а также соглашение, которое было подписано в 2013 году между министерствами обороны Азербайджана и США. Это соглашение касалось закупки оборудования и оказания взаимных услуг, передает ТАСС.

К письму присоединились 43 депутата, которые считают, что такие шаги помогут сохранить баланс и стабильность в регионе. «Мы обращаемся с просьбой предпринять некоторые шаги для пересмотра сотрудничества с Соединенными Штатами», –говорится в тексте обращения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что США манипулируют санкциями против Азербайджана, введенными в 1992 году, связывая их снятие с необходимостью сотрудничества во время оккупации Афганистана.

До этого США и Азербайджан обменялись серией резких заявлений на фоне антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении».

