Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

Tекст: Евгений Крутиков

Началось все с того, что Баку отказался от встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне. «Односторонний подход США может привести к утрате их посреднической роли, своими действиями и заявлениями Штаты наносят вред усилиям по транспортной безопасности», заявили в МИД Азербайджана. Ранее Ильхам Алиев отказался и от встречи с лидерами Евросоюза в Испании.



Некая «транспортная безопасность», на которую ссылается МИД Азербайджана, это не намек на гипотетический Зангезурский коридор, а всего лишь предлог. В Баку утверждают, что резкое ухудшение отношений с США было инициировано именно Вашингтоном. Это что-то вроде «санкций». Форма принуждения Азербайджана к тому поведению, которое в Вашингтоне считают на данный момент «демократичным». Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что «Соединенные Штаты могут нормализовать отношения с Азербайджаном только при условии прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном».

Почти одновременно с этим армянский премьер Никол Пашинян, который занят в основном международными поездками (кроме России и встреч в рамках постсоветских международных организаций), начал говорить о том, что подписание договора о мире с Азербайджаном возможно только при соблюдении ряда «согласованных принципов». МИД Азербайджана ответил, что «отношения между странами не могут быть односторонними» (с этим сложно не согласиться). В результате Баку констатировал, что «в таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан».

Надо признать, что О’Брайен первый сказал о том, что в нынешней ситуации визиты американских чиновников высокого уровня в Баку невозможны. Помощник госсекретаря неожиданно выступил в Сенате невиданным апологетом Армении. О’Брайен сказал: «Мы неоднократно сигнализировали (...) о том, что применение силы внутри Армении совершенно неприемлемо... власти в Баку заверили нас, что таких намерений у них нет. И мы очень внимательно следим за перемещением войск и любыми признаками того, что у них могут быть иные планы». А этому предшествовали странные публикации в американской прессе о том, что Баку может напасть на Армению чуть ли не в ближайшие дни.

В результате Сенат США принял «закон об обороне Армении 2023 года». Суть его в том, что любая «военная или иная помощь» Азербайджану теперь невозможна, она заморожена до выполнения Баку требований Вашингтона. И наоборот – открыт путь к получению Арменией военных средств из-за границы. Происходящее тем более поразительно, что не далее как полгода назад, в марте 2023 года, глава Госдепа Блинкен заявлял, что Азербайджан нуждается в защите, имея в виду необходимость поставки ему оружия из-за рубежа.



Тут дело не в том, что Сенат США считает, что любая военная помощь из-за границы третьей стране возможна только с его разрешения. Столь неожиданный поворот США в сторону Армении связан с демонстративным поведением Пашиняна в адрес Москвы и постсоветских организаций. Как только премьер-министр Армении стал саботировать разного рода встречи в рамках ОДКБ и экономических организаций, армяне стали для американских законодателей «демократической нацией», которую надо всячески поддерживать.

Другое дело Азербайджан. В Баку еще не прошла эйфория от военного успеха. Там демонстративно отвергают любые попытки давления с внешней стороны. Они победили, они на пике могущества в регионе, кто такие эти европейцы или американцы, чтобы выставлять какие бы то ни было условия.

Баку выводит из себя сам факт введения против Азербайджана косвенных санкций в виде отказа от военной помощи. В реальности на боеспособности Азербайджана это не скажется, поскольку основной поток современных вооружений идет из Турции и Израиля, которые, в свою очередь, плевать хотели на законы, принимаемые американским Сенатом. Дело в принципе.

На Западе никто не верит в заверения о том, что вторжения Азербайджана на территорию собственно Армении никогда не будет. Пока речь идет только о предполагаемом продавливании Зангезурского коридора с участием азербайджанской армии и полиции для его охраны.





Российская сторона лоббирует участие в охране транспортного коридора российских пограничников. Пашинян в свою очередь предлагает расширить миссию Евросоюза до 500 человек и объявляет о создании некой части спецназа специально для Зангезура. Примечательно, что все участники этой закулисной игры как бы заранее признают неизбежным само появление Зангезурского коридора. В политическом поле он уже есть, а разговоры идут только о деталях.

В неожиданном конфликте Вашингтона и Баку, как ни странно, заинтересованы обе стороны. В США взяли курс на «демократизацию» Армении и ее отрыв от России. А это требует демонстрации благожелательности и к Николу Пашиняну лично, и армянам вообще. Отсюда и закон, принятый Сенатом, и разнообразные визиты американских чиновников и дипломатов в Ереван.

Кроме того, Вашингтон принялся противопоставлять «демократическую» власть в Армении «тоталитарному режиму» в Баку. А это уже серьезное обвинение, поскольку выводит региональный, территориальный и межэтнический конфликт на уровень американской идеологии.

Реакция Азербайджана прогнозируема и понятна. Кроме того, все больше данных свидетельствуют о том, что Баку действительно намерен развивать успех на земле всеми доступными ему методами, главный из которых – военный.

Напомним, что современная азербайджанская республика считается, согласно собственной Конституции, правопреемницей не АзССР, а мусаватистской Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 годов. А там действительно другие границы. И тема «азербайджанского Зангезура» давно стала обыденной темой в азербайджанских СМИ. Экспансия через отрицание территориальных изменений советского времени – это действующий внешнеполитический вектор современного Баку. Возможно, это именно и имеют в виду в Вашингтоне, предостерегая Баку от применения силы.

Что касается отношений Москвы и Еревана, пока армянское руководство не сделало никаких радикальных антироссийских шагов. Москва взяла паузу, поставив на «перерыв» большинство тех совместных программ, которые требуют высокой степени политической адаптации. Но на практике практически все преференции, который Армения получала от участия, например, в Евразийском пространстве, сохраняются. Также выполняются и контракты на поставку военной продукции.

Возможно, пресловутой «красной линией» может стать теоретическая передача Украине вооружений из армянских арсеналов. Например, речь идет о 600 ракетах «Точка-У». У ВСУ они давно закончились, но пусковые установки остались. Если хоть один патрон из армянских арсеналов попадет на Украину, разговаривать с армянскими товарищами будет просто уже не о чем. Если Пашинян всерьез ведет к отрыву Армении от России – то это самый короткий путь.

Азербайджан в таких обстоятельствах вполне может позволить себе откровенно конфликтовать с Вашингтоном вплоть до запрета на дипломатическое общение на высоком уровне.

Может, Азербайджан и не вторгнется в Зангезур и Гегартуник в ближайшие дни или месяцы, но в перспективе Баку будет и дальше затягивать удавку, превращая Армению в изолированный остров. В Ереване в последние дни с подачи госпропаганды стали распространять ролики о том, что Армения должна превратиться в «транзитный перекресток». Дело даже не в том, что эта странная идея игнорирует географию региона. Она игнорирует политическую реальность и стратегические устремления соседей. Никому из соседей Армении не нужен никакой «транзитный перекресток». Им не нужна Армения вообще.



А этого, к сожалению, никто в Ереване понимать не хочет. Конфликт США и Азербайджана говорит в том числе и об этом.