  • Новость часаЛидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Диаспоры формируют параллельную серую реальность
    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область
    Депутат призвал отреагировать на оскорбления футболистов в Финляндии
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать
    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    33 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 15:10 • Новости дня

    Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ

    Военкор Стешин: Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские умельцы разработали умный беспилотник «Молния» в гаражах, затем наладили его выпуск при государственной поддержке.

    О разработке беспилотника «Молния» рассказал военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину командир подразделения БПЛА с позывным Печорин. Он отметил, что беспилотник представляет собой недорогое и эффективное средство доставки боеприпасов.

    «Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов «Молния» поднимает и несет», – сказал Печорин.

    По его словам, дрон изначально был придуман в гаражах. Разработчики получили государственное финансирование, что позволило наладить выпуск беспилотника. Особенностью «Молнии» является наличие искусственного интеллекта в системе наведения, что значительно повышает его эффективность.

    Печорин также рассказал, что дрон успешно выполнял боевые задачи. «Молния» поддерживала штурмовые группы при взятии Красногоровки и участвовала в боях по освобождению двух поселков с названием Желанные.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил рост «народного ОПК».

    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

    Коментарии (37)
    5 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян

    Tекст: Александра Юдина

    В пресс-службе кипрского Bank of Cyprus сообщили, что закрыто 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян в период с начала спецоперации на Украине.

    Так, Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян, передает Ura.ru.

    Данные действия были предприняты в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Представитель банка Ли Канн уточнил, что закрытие произошло в рамках стратегии по сокращению рисков, связанных с антироссийскими санкциями.

    При этом в пресс-службе банка заверили, что при закрытии счетов не учитывают национальность клиентов и уведомили большинство из них о предстоящем закрытии заранее.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Коментарии (4)
    5 октября 2024, 10:53 • Новости дня
    Депутат Бессараб назвала способ получения высокой пенсии

    Депутат Светлана Бессараб рекомендовала легальную работу для получения высокой пенсии

    Tекст: Александра Юдина

    Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.

    По ее словам, для получения высокой пенсии необходимо работать легально, чтобы накапливать пенсионные баллы и вырабатывать стаж, передает «Лента.ру».

    Депутат также отметила, что важно самостоятельно откладывать пенсионные сбережения и использовать возможности государственного софинансирования, которое может составить около 360 тыс. рублей.

    По словам Бессараб, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет свыше 23 тыс. рублей, а военные пенсии для экс-военнослужащих и силовиков равны примерно 41,4 тыс. рублей.

    Депутат подчеркнула, что в России нет пенсий ниже прожиточного минимума для пенсионеров в субъектах Федерации.

    Кроме того, она уточнила, что если пенсия ниже прожиточного минимума, то это, скорее всего, социальная пенсия, которая выплачивается людям без достаточного трудового стажа.

    В таких случаях государство доплачивает до прожиточного минимума из федерального или регионального бюджета, в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

    Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию. Эти условия сохранятся до 2025 года, после чего потребуется уже 30 баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    Коментарии (10)
    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу

    Мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытались получить доступ к аккаунтам

    Tекст: Денис Тельманов

    Член комитета ГД Антон Немкин сообщил, что мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытаются похитить данные пользователей портала «Госуслуги». Обманщики предлагают перейти в чат-боты и фейковые порталы.

    Как сообщает РИА Новости, мошенники в Telegram начали атаку на россиян, представляясь специалистами системы ЕМИАС, и предлагают записаться к врачу.

    Основной целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Депутат Антон Немкин уточнил, что мошенники используют чат-боты для распространения фишинговых ссылок на фальшивые порталы, где пользователи вводят личные данные.

    Парламентарий подчеркнул, что защита от мошенников в Telegram требует строгости и внимательности, так как злоумышленники стараются завоевать доверие, представляясь официальными лицами или знакомыми. Немкин настоятельно советует не делиться через мессенджер паролями и другой конфиденциальной информацией.

    Немкин также отметил важность проверки подлинности контактов и каналов в Telegram: мошенники создают фальшивые аккаунты, имитирующие официальные страницы. Депутат рекомендовал пользователям проверять значок верификации и перепроверять информацию на официальных ресурсах компаний, если они направляются на сторонние сайты или требуют платежи.

    Он добавил, что включение двухфакторной аутентификации в Telegram может значительно повысить уровень безопасности. Немкин предупредил об опасности сомнительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы. Пользователям советуют использовать антивирусные программы для проверки подозрительных ссылок.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня
    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    Семьям погибших при взрыве на АЗС выплатили по миллиону рублей

    Власти Дагестана выплатили семьям погибших при взрыве на АЗС по 1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Дагестана оказали материальную помощь семьям погибших после взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, выделив из резервного фонда республики по 1 млн рублей на каждого погибшего.

    Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщает ТАСС. Средства были выделены из резервного фонда региона. По словам представителей пресс-службы правительства, общая сумма выплат составила 13 млн рублей.

    Председатель правительства Республики Дагестан подписал распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда в целях оказания помощи семьям погибших и пострадавших. В ближайшее время также планируется оказать финансовую помощь пострадавшим во время взрыва.

    Кроме того, благотворительные фонды «Инсан» и «Надежда» намерены оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших. Рабочая группа провела обследование территории места взрыва и не выявила фактов причинения ущерба домовладениям.

    Взрыв на автозаправочной станции произошел 27 сентября в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. В результате инцидента погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще 11 человек получили ранения.

    Напомним, жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы стали 13 человек, включая двоих детей, и более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона, хотя плановая проверка на этой АЗС проводилась весной прошлого года.

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправочной станции, спасатели продолжают разбирать завалы.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 02:15 • Новости дня
    Следствие по делу Roshen в Липецке продлили до декабря

    Срок следствия по делу об НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебные документы подтвердили, что следствие по делу о мошенничестве с НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года, сообщается о продлении срока на 117 месяцев.

    Срок предварительного следствия по делу о мошенничестве с НДС липецкой кондитерской фабрики Roshen продлен до декабря 2024 года, пишет ТАСС.

    Это решение принято первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации и указано в судебных документах.

    Корпорация Roshen, которой владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, управляет несколькими кондитерскими фабриками.

    В 2015 году в России против руководства Roshen было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством с бюджетными средствами. Спор касался начисления НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области.

    Налоговые органы предъявили Липецкой фабрике Roshen требования о доплате почти 285,9 млн рублей НДС за 2012 год. Также начислены пени в размере 26,2 млн рублей и штраф 49,5 млн рублей.

    Производство выполняла нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс», что стало причиной возникновения юридических разногласий. Это дело обострило отношения Roshen с российскими налоговыми органами, что привело к продолжительному судебному процессу.

    Ранее сообщалось, что предприятие по производству кондитерских изделий Roshen в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 09:16 • Новости дня
    ВСУ дроном атаковали автобус в Горловке, много пострадавших

    ВСУ атаковали автобус в Горловке дроном, пострадали девять человек

    ВСУ дроном атаковали автобус в Горловке, много пострадавших
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке ранены водитель и восемь пассажиров, обстрелу также подверглось административное здание, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

    В своем Telegram-канале он указал, что атака произошла утром и, к счастью, обошлось без погибших.

    Изначально сообщалось о шести раненых, однако позже Иван Приходько уточнил, что число пострадавших увеличилось до девяти человек.

    Он также добавил, что в результате обстрела были повреждены одно из административных зданий в Горловке. Приходько выразил сожаление в связи с инцидентом и подчеркнул, что день начался тяжело из-за атак.

    Ранее Приходько сообщал, что  в результате обстрела жилого массива «Солнечный» погиб мирный житель.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Каспарова оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

    Хамовнический суд Москвы наложил штраф на Каспарова за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы наложил на Гарри Каспарова штраф в 40 тыс. рублей за непредоставление отчетности о деятельности в качестве иноагента, что стало его четвертым штрафом по этой статье.

    Как сообщает РИА «Новости», Хамовнический суд Москвы признал Гарри Каспарова виновным в невыполнении требований законодательства об иностранных агентах и назначил ему административный штраф в размере 40 тыс. рублей. В суде уточнили, что Каспаров не обжаловал решение, и оно вступило в законную силу.

    Штраф был наложен за нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает ответственность за непредоставление отчетности о деятельности иноагента. Это уже четвертый случай наложения штрафа по этой статье на Каспарова.

    Напомним, что Министерство юстиции включило Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, в мае 2022 года. В марте 2023 года Росфинмониторинг добавил его в список террористов и экстремистов.

    Ранее сообщалось, что Каспарову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах

    Коментарии (2)
    5 октября 2024, 06:48 • Новости дня
    Покупки стройматериалов в России выросли на 36%

    Покупки стройматериалов в России увеличились на 36% за девять месяцев 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне увеличили траты на стройматериалы на 36% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование банка.

    Россияне значительно увеличили объем закупок стройматериалов в первые девять месяцев 2024 года, пишет РИА «Новости».

    Анализ, проведенный на основе данных эквайринговой сети банка «Русский стандарт», показал рост покупок на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

    Несмотря на значительный рост числа покупок стройматериалов, эта категория оказалась на третьем месте среди рассматриваемых в исследовании групп товаров.

    На первом месте по числу покупок оказались товары для дома, включая посуду, текстиль и декор, хотя общее количество таких покупок уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим годом.

    На втором месте в списке лидеров по числу покупок расположились садовые принадлежности. Интерес к товарам для обустройства загородной жизни вырос, общее число покупок в этой категории увеличилось на 27%.

    Сюда входят семена, саженцы и другие товары для улучшения качества почвы.

    Средний чек на товары для дома по итогам трех кварталов текущего года поднялся на 16,5%, достигнув 2 075 рублей.

    Средний чек на садовые товары вырос на 18%, составив 915 рублей. В то же время средний чек на стройматериалы снизился на 26%, составив 5 437 рублей.

    Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России выросли на треть.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 06:43 • Новости дня
    Дети отравились в спортшколе Якутии

    В Якутии дети отравились в спортшколе, проводится проверка СК и прокуратуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Якутии несколько воспитанников спортивной школы были госпитализированы с признаками пищевого отравления после приема пищи, начата проверка СК и прокуратуры по факту инцидента.

    Как сообщает РИА Новости, в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии произошло отравление детей.

    Сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников после еды поступило в следственные органы 4 октября 2024 года. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.

    Следственный комитет России по Республике Саха организовал процессуальную проверку. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств.

    Следователи устанавливают количество пострадавших и их состояние здоровья, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Прокуратура Республики Саха также проводит проверку. Ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, включая организацию питания для несовершеннолетних.

    В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

    Ранее сообщалось, что в поселке Красноярского края четверо детей скончались после отравления, было возбуждено уголовное дело. В пробах еды отравившейся семьи из Красноярского края нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Путин обсудил отношения России и Таджикистана с Рахмоном

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения и обсудил с ним перспективы стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном, сообщает пресс-службе главы республики.

    Отмечается, что Путин поздравил Рахмона с днем рождения и выразил ему свои добрые пожелания. В ответ Рахмон выразил благодарность за теплые поздравления и отметил, что воспринимает их как обращенные ко всему народу Таджикистана, передает ТАСС.

    Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Россией и Таджикистаном. В своем разговоре они акцентировали внимание на стратегическом партнерстве и союзничестве, которые являются основой для межгосударственных связей двух стран. Также подчеркивалось значение укрепления взаимодействия в различных областях.

    Ранее сообщалось, что Путин поздравил Рахмона и анонсировал встречу в Москве.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в результате разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области были выявлены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

    «С помощью беспилотного летательного аппарата незамедлительно была наведена артиллерия. Пункт управления БпЛА и живая сила ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Напомним, ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян
    РАН оценила методы Кашпировского
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ
    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      33 комментария
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............