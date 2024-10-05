Военкор Стешин: Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

О разработке беспилотника «Молния» рассказал военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину командир подразделения БПЛА с позывным Печорин. Он отметил, что беспилотник представляет собой недорогое и эффективное средство доставки боеприпасов.

«Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов «Молния» поднимает и несет», – сказал Печорин.

По его словам, дрон изначально был придуман в гаражах. Разработчики получили государственное финансирование, что позволило наладить выпуск беспилотника. Особенностью «Молнии» является наличие искусственного интеллекта в системе наведения, что значительно повышает его эффективность.

Печорин также рассказал, что дрон успешно выполнял боевые задачи. «Молния» поддерживала штурмовые группы при взятии Красногоровки и участвовала в боях по освобождению двух поселков с названием Желанные.

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