Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ
Военкор Стешин: Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ
Российские умельцы разработали умный беспилотник «Молния» в гаражах, затем наладили его выпуск при государственной поддержке.
О разработке беспилотника «Молния» рассказал военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину командир подразделения БПЛА с позывным Печорин. Он отметил, что беспилотник представляет собой недорогое и эффективное средство доставки боеприпасов.
«Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов «Молния» поднимает и несет», – сказал Печорин.
По его словам, дрон изначально был придуман в гаражах. Разработчики получили государственное финансирование, что позволило наладить выпуск беспилотника. Особенностью «Молнии» является наличие искусственного интеллекта в системе наведения, что значительно повышает его эффективность.
Печорин также рассказал, что дрон успешно выполнял боевые задачи. «Молния» поддерживала штурмовые группы при взятии Красногоровки и участвовала в боях по освобождению двух поселков с названием Желанные.
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