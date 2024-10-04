Политолог Рар: Иск против бывшего генсека НАТО Столтенберга за конфликт на Украине бесперспективен

Tекст: Олег Исайченко

«Иск против бывшего генсека НАТО бесперспективен», – считает германский политолог Александр Рар. Собеседник уточнил: Йенс Столтенберг действовал не от себя, он был лишь исполнителем. «В таком случае судить за участие в развязывании конфликта на Украине надо всех глав государств Североатлантического альянса», – заметил эксперт.

Спикер отметил, что новость об иске и грозящем Столтенбергу пожизненном заключении практически полностью отсутствует в западной прессе. «Никто в Европе всерьез это не воспринял», – заключил Рар.

Напомним, в Брюсселе против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск. Истцом выступил исследователь конфликта на Украине Патрик Пазен, о подаче иска он сообщил на своем сайте. Пазен заявил, что «всегда скрупулезно уважал исторические факты, особенно в контексте ситуации между Украиной и Россией».

Истец утверждает, что Столтенберг участвовал «в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих преступления против мира». В частности, бывший генсек НАТО не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить конфликт на Украине, хотя «детально» разбирался в отношениях с Москвой.

К моменту начала боевых действий у многих жителей ДНР и ЛНР были российские паспорта, поэтому Россия не могла не начать военные действия, так как «была обязана защищать своих граждан» и не могла «допустить ядерной угрозы», которая исходила от Украины в связи с намерением получить ядерное оружие, отметил Пазен.

В качестве доказательств подготовки Украины к конфликту с Россией истец сослался на заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Он также обвинил экс-генсека НАТО в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта, в том числе из-за отказа альянса поддержать требования России по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

По законам Бельгии, Столтенбергу может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным по изложенным в иске пунктам, заявил адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий интересы истца. «Мы говорим об очень серьезных обвинениях», – приводит его слова ТАСС. Защитник также подчеркнул, что к расследованию могут подключиться любые лица или организации, которых затронул конфликт на Украине.

1 октября Столтенберг покинул пост, который он занимал на протяжении десяти лет. 14-м генеральным секретарем НАТО стал Марк Рютте. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами альянса будут по-прежнему поддержка Украины «как независимого и демократического государства» и увеличение расходов на коллективную оборону альянса. В четверг он прибыл с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.