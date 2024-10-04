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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    4 октября 2024, 11:08 • Новости дня

    Путин назвал принятие на вооружение «Ангары» основной задачей Космических войск

    Путин назвал принятие на вооружение комплекса «Ангара» основной задачей Космических войск

    Tекст: Александра Юдина

    Космический ракетный комплекс «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении независимого и гарантированного доступа в космическое пространство, его принятие на вооружение – ключевая задача Космических войск, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», – указано в поздравлении главы государства с Днем Космических войск, опубликованном на сайте Кремля.

    «Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива.

    Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты – успешный – был осуществлен 17 сентября.

    3 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России
    Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин предложил Министерству просвещения вместе с профильными педагогами продумать, какие меры нужны для сохранения и повышения культуры речи в стране.

    Одна из участниц встречи выразила обеспокоенность снижением культуры речи в условиях всеобщей цифровизации и спросила мнение президента по этому вопросу, передает ТАСС.

    «Конечно, буквы все должны знать, но нужно почувствовать «вкус» книги, вкус к тому, чтобы держать в руках, не просто информацию получать, а вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель. Эти чувства трудно все-таки из гаджетов улавливать, а это важно. Это важно – уметь чувствовать. Поэтому целый комплекс должен быть», – заявил Путин.

    «С министром просвещения [Сергеем Кравцовым], – вчера мы с ним встречались на одной из площадок, – мы вчера тоже в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается, и немало сделано уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше, имея в виду те тенденции развития в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире заметны и очевидны», – пояснил глава государства.

    «Мы должны считаться, конечно, с теми условиями, в которых мы живем, с гаджетами, с интернетом – как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания. Здесь я полностью согласен – давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.

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    3 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    MWM: Танк Leopard может доставить России чувствительные технологии Германии

    MWM: Россия может получить доступ к чувствительным технологиям Германии через танк Leopard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии, утверждает Military Watch Magazine.

    Речь идет о машине Leopard 2A6, произведенной в Германии, его отправили на «Уралвагонзавод» для изучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Эта машина не была произведена специально для экспорта, а направлена из резервов немецкой армии.

    «А это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», – отмечается в статье.

    По мнению авторов материала, использование немецких танков на Украине может привести к ухудшению экспортного потенциала немецкой бронетехники.

    Ранее журнал Forbes сообщал, что ВСУ направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Россией стоит задача сделать единым и современным образовательное пространство, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».

    Эта задача будет решаться в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети», отметил глава государства.

    «Разные уровни образования являются частью единого образовательного пространства. Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», – чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    3 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин разрешил буровой компании «Развитие» купить 75% «Кливера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин утвердил приобретение ООО «Буровая компания «Развитие» 75,02% долей в ООО «Кливер», что позволяет компании расширить влияние на рынке буровых услуг.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин разрешил ООО «Буровая компания «Развитие» приобрести 75,02% долей в ООО «Кливер». Сделка осуществляется в рамках специальных экономических мер, что подчеркивает ее значимость для российской экономики.

    Компания «Развитие« получит 50,02% долей от Eurasia Drilling Company и 25% от BKE Oifield Service Holdings. Это решение закреплено в распоряжении президента и открывает новые возможности для укрепления позиций «Развития» на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсуждали возможность пролонгации договора на поставку газа в Сербию. 

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    3 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Бывшие сотрудники Минобороны похитили свыше 35 млн рублей на ремонте госпиталя

    Бывшие сотрудники ВСК и директор фирмы похитили 35 млн рублей при ремонте госпиталя в Перми

    Бывший руководитель строительного филиала и его заместитель обвиняются в хищении более 35 млн рублей, используя подложные документы при выполнении ремонта военного госпиталя в Перми.

    Как сообщает ТАСС, бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей. Средства похищены в рамках исполнения гособоронзаказа на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми.

    Следствие выяснило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя контракт на сумму более 190 млн рублей, использовали подложные документы для хищения денег. Похищенные 35 млн рублей фигуранты распределили между собой. В отношении Сухова применена мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как Сергель объявлен в межгосударственный розыск.

    Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК. Все дело находится под контролем высших инстанций, и результаты будут тщательно анализироваться. В пресс-службе СК уточнили, что расследование ведется по ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов. В продолжение темы, бывший исполнительный директор авиаприборного ремонтного завода в Ростовской области Сослан Урумов, проходящий по уголовным делам о хищении денежных средств, задержан, как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области. Более того, российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, как сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.

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    4 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    В России заработала комиссия по набору контрактников

    Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия, созданная президентом России для комплектования армии контрактниками, приступила к работе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что заключение контракта остается единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции.

    «Комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе», – сообщил Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

    По его словам, в каждом регионе и муниципалитете ведется активная работа с будущими военнослужащими-контрактниками. Это включает совершенствование системы федеральных и региональных выплат, а также других форм поддержки военнослужащих и их семей. Медведев отметил, что данная работа будет продолжаться до достижения полной и окончательной победы.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

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    3 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриотическое воспитание в школах должно быть умеренным и искренним, чтобы формировать у детей базовые нравственные ценности, заявил президент России Владимир Путин.

    «Здесь (в вопросе патриотического воспитания) важно не перегибать. Все должно быть в меру – это во-первых. Во-вторых – все должно быть искренне, объективно и доходчиво», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Понимание нравственных ценностей необходимо закладывать у детей с самого раннего возраста, добавил президент.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.

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    3 октября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил о строительстве 400 новых школ в России до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» сообщил о планах завершения строительства 400 школ в стране до конца текущего года, отметив, что уже отремонтированы более четырех тысяч учебных заведений.

    Он отметил, что в России уже было построено около 1,4 тыс. новых школ, а более четырех тысяч учебных заведений были отремонтированы, передает РИА «Новости».

    «Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тыс. школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... Четыре тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы», – сказал Путин. Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.

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    3 октября 2024, 13:38 • Новости дня
    Эксперты назвали человекоцентричным новый бюджет России

    Экономист Беленький: Новый бюджет России – это бюджет развития

    Эксперты назвали человекоцентричным новый бюджет России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Новый бюджет России гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, а также создает основу для технологического и инновационного лидерства страны, выяснили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ключевые приоритеты: о чем говорит новый бюджет России?»

    Бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов формировался на базе послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и гарантирует выполнение всех социальных обязательств, рост экономики и финансирование новых нацпроектов: на них запланировано 18,2 трлн рублей, напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «По прогнозу, в 2025–2027 годах экономика России вырастет на 2,5–2,8% ВВП. Также бюджет предполагает, что с 2028 по 2030 годы рост экономики продолжится на 3,0–3,2% ВВП, что соответствует национальным целям развития. В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета до 40,29 трлн рублей. Все это позволит значительно увеличить инвестиции в ключевые направления развития государства», – подчеркнул он.

    Бюджет сбалансирован с минимальным дефицитом в пределах безопасных значений, добавил Дмитрий Вяткин, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. «В нем заложены развитие химических производств и микроэлектроники, выстраивание новых логистических цепочек в условиях санкций. Документ предусматривает выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам, страхование их жизни и здоровья», – детализировал депутат.

    «Новый бюджет – это бюджет развития», – заметил Арсений Беленький, член комиссий Госсовета РФ и рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. «В нем заложено более 18 трлн рублей на 19 новых нацпроектов, направленных на рост рождаемости, продление маткапитала и семейной ипотеки, создание цифровых платформ в ключевых отраслях экономики, подготовку кадров. Также предусмотрены меры для увеличения продолжительности жизни россиян до 81 года», – указал он.

    По мнению Владимира Сенина, члена комитета Госдумы по финансовому рынку, «бюджет создает основу для технологического и инновационного лидерства России». «К 2030 году планируется создать 100 промышленных и технопарков с бюджетом в 30 млрд рублей. На нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» выделено 678,7 млрд рублей, на «Станки» – 234,4 млрд рублей, на «Новые материалы и химию» – 55,6 млрд рублей», – детализировал парламентарий.

    «Также с 2025 года вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который позволит бизнесу уменьшить налог на прибыль. Бюджет учитывает изменения в налоговом законодательстве, которые сориентированы на повышение справедливости и эффективности налоговой системы, и направлен на обеспечение устойчивости финансовой системы», – подчеркнул он.

    Спикеры обратили внимание и на раздел «Социальная политика». Так, в бюджете предусмотрены повышение пенсий с учетом инфляции, индексация пенсий работающих пенсионеров, уход за пожилыми и инвалидами, продление маткапитала, улучшение жилищного обеспечения, ипотечные программы. На демографические программы выделено 37,5 млрд рублей. Все это делается, чтобы повысить рождаемость», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Новый бюджет – социально-ориентированный и даже человекоцентричный. Рост расходов на здравоохранение вырос на 15% в сравнении с 2024 годом. Государство дает понять: здоровье и долголетие граждан – ключевой приоритет России. Предусмотрено улучшение качества медицинских услуг и доступности лечения для граждан, а также медпомощи онкобольным», – заметил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    «Также запланирована реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения с выделением более 120 млрд рублей в 2025 году. Это позволит обновить материально-техническую базу учреждений. Важной частью бюджета станет приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжелыми или хроническими заболеваниями, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», – добавил он.

    Еще одной важной составляющей бюджета было названо образование. «Сюда относятся инфраструктурные проекты и траты на горячее питание, которое сейчас получают 7 млн детей. 90 млрд рублей пойдут на строительство 150 новых школ к 2030 году. На капремонт образовательных учреждений ежегодно будет выделяться 60 млрд рублей. К 2030 году постоят 100 детских садов», – сообщил Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Отдельная статья – оснащение и ремонт техникумов. Нам нужны рабочие руки и рабочие специальности. В рамках создания кампусов мирового уровня с 2025 по 2027 годы предусмотрено 140 млрд рублей», – рассказал парламентарий.

    Также часть денег будет направлена на поддержку регионов, отметила Дарья Кислицына, первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре. «Субъектам планируется предоставить бюджетные кредиты для реализации различных инфраструктурных проектов, заложен механизм финансирования комплексного развития территорий», – пояснила она.

    «Также будет создано более 60 региональных центров компетенций, что поможет в достижении технологического суверенитета. Повестка благоволит и развитию внутреннего туризма, отражение этой тенденции мы тоже видим в бюджете», – заключила аналитик.

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    4 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Дроны «Куб» доказали эффективность на поле боя

    Дроны «Куб» показали высокую эффективность и точность в поражении живой силы противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.

    Барражирующие боеприпасы «Куб» показали свою эффективность в боевых условиях, передает РИА «Новости». Благодаря современным тактико-техническим характеристикам, дроны-камикадзе способны точно поражать цели. Боеголовка, содержащая взрывчатое вещество, превосходящее тротил более чем в полтора раза, создает при взрыве высокую плотность поражения осколками, что снижает эффективность средств защиты противника.

    Производство этих ударных дронов активно расширяется, что позволяет значительно увеличивать их количество для армии. В Ростехе отметили, что уже произведены и применены тысячи таких дронов. «Куб» разработан концерном «Калашников» и предназначен для уничтожения живой силы, военной техники и радиолокационных средств. Разработка постоянно модернизируется, учитывая опыт военнослужащих на территории СВО.

    Дрон «Куб» может действовать как управляемый снаряд, оставаясь над заданной точкой и ожидая команду для атаки. Этот боеприпас способен опускаться на малые и подниматься на большие высоты в зависимости от рельефа местности. В Ростехе подчеркивают, что борьба с «Кубом» традиционными средствами ПВО является трудной и дорогостоящей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударом дрона-камикадзе «Куб» уничтожили американскую гаубицу M777 в Курской области. Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

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    3 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях
    Путин поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года» выразил благодарность учителям из Донбасса, Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей за работу в непростых условиях, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.

    Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.

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    3 октября 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин призвал развивать курсы для учителей по взаимодействию с семьями учащихся

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обучения учителей взаимодействию с семьями учеников, чтобы усилить воспитательный процесс и образовательные достижения детей.

    По его мнению, знание о среде, в которой живет ребенок, и о том, как с ним общаются, позволит учителю помочь родителям выстраивать отношения «должным и нужным образом».

    «Базовые вещи идут из семьи, закладываются в семье, но и на семью, родителей специалист, педагог, наставник может и должен влиять. Так же как и должен получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются. Может быть, помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным и нужным образом, чтобы добиваться максимального эффекта и в ходе воспитательного процесса, и в ходе освоения необходимых знаний ребенком», – сказал Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент также упомянул, что в некоторых вузах уже существуют курсы, посвященные общению с семьей и родителями. По его словам, это направление работы является очень важным.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях. Он также заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.

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    3 октября 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею расширения проекта «Разговоры о важном» на детсады

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи Владимира Путина с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования воспитатель детского сада из Вологды Надежда Воронцова предложила распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады, подчеркнув значимость донесения базовых ценностей до детей с раннего возраста.

    Воронцова, чья дочь учится в седьмом классе, выразила свое позитивное мнение о программе, подчеркнув ее влияние на школьников, сообщается на сайте Кремля. «Это действительно на данный момент, на последнее время одно из самых важных, значимых и любимых нашими детьми направлений», – сказала она. Воспитатель предложила внедрить проект в детских садах для детей с пяти лет, отметив его роль в подготовке к школе и обеспечении «бесшовного перехода» в образовательный процесс.

    Путин ответил, что подобные инициативы важны для формирования базовых ценностей у детей, подчеркнув, что проект «Разговоры о важном» успешно дополняет школьные предметы, такие как история и обществоведение.

    Президент отметил важность ориентации молодого поколения в информационном пространстве. «Если мы молодого человека не ориентируем в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться», – сказал он. Глава государства выразил сожаление, что в предыдущих школьных учебниках недостаточно внимания уделялось значимым событиям, таким как Сталинградская битва: «Это странно, понимаете, просто невероятно. 27 миллионов человек, по последним данным, мы потеряли, страна потеряла в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны, а такие страны, как Великобритания – где-то 350 или 400 тысяч потеряли. Весь вермахт был сосредоточен на Восточном фронте фактически, 80 процентов, а про Сталинградскую битву почему-то в наших учебниках упоминали вскользь».

    «Разумеется, если мы будем Иваном, родства не помнящим, то у нас и будущего не будет никогда. У меня такое впечатление, что это специально кто-то пытался так воспитывать наше новое, подрастающее поколение», – добавил Путин.

    Он отметил, что «Разговоры о важном» – это серьезное начало большой работы, но здесь важно ничего не перегибать. «У нас есть такие выражения. Вы говорили, я пометил: впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», – сказал глава государства.

    «Конечно, здесь нужно говорить со специалистами, с детскими психологами, нужно понимать, что такое ребенок в три-четыре-пять лет. Кто-то говорит и в пятилетнем возрасте: я хочу быть солдатом, берет автомат игрушечный, играется. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, у них есть определенный уровень развития. Надо с детьми работать, исходя из этого уровня развития. Это тонкие вещи», – высказал свое мнение Путин.

    Он напомнил, что в спорте говорят, что чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать. «Это так и есть, это такая тонкая вещь. У вас у многих свои детки есть, поэтому вы же знаете, как маленькие себя ведут. Надо все сопоставлять с уровнем их развития, и все должно быть подчинено интересам ребенка. Но то, что я сказал о том, что у нас в народе возникли эти устойчивые обороты, как «впитал в себя что-то с молоком матери», – это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это – понятие Родины, страны – с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа», – отметил Путин.

    Напомним, Путин также заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.

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    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    На сайте ФОМ указано, что на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77% респондентов (плюс 1 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1 п. п. и составляет 79%.

    Деятельность российского правительства одобряют 55,2% опрошенных (плюс 2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54,6% респондентов (минус 0,1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,7% опрошенных (минус 0,1 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 40,6% (минус 0,8 п. п.), КПРФ – 9,7% (плюс 1,0 п. п.), ЛДПР – 9,0% (минус 0,4 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 3,4% (минус 0,2 п. п.), «Новых людей» – 6,1% (минус 0,4 п. п.).

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    4 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков: Путин отметит день рождения работой и встречами с главами стран СНГ

    Песков: Путин проведет день рождения 7 октября на работе с встречами и приемом лидеров СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером принял глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин отметит свой день рождения 7 октября, передает ТАСС. В этот день он проведет несколько закрытых рабочих встреч в первой половине дня.  Песков подчеркнул, что особых праздничных мероприятий не планируется, и рабочие встречи будут закрытыми и непубличными.

    Во второй половине дня главу государства ожидает прием лидеров стран СНГ. Песков сообщил, что это станет основным событием вечера, однако детали обсуждений и визита остались неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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