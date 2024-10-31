Медведев: Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов в России

Зампред Совбеза Медведев призвал препятствовать образованию этнических анклавов в России

Tекст: Ольга Иванова

Медведев подчеркнул необходимость контроля за миграционными потоками в России. Он заявил, что необходимо знать, кто прибывает в страну, где живет и работает, а также готов ли он интегрироваться в российское общество. Медведев подчеркнул, что замкнутые этнические анклавы создают почву для экстремизма и терроризма, сообщает ТАСС.

Зампред Совбеза отметил, что необходимо предотвращать влияние иностранных спецслужб и террористов на членов мигрантских общин. Он заявил, что подобные вмешательства могут иметь опасные последствия, о которых уже известно.

Медведев также заявил, что члены семей мигрантов, не занимающиеся работой или учебой, не должны оставаться в России. Он подчеркнул важность решения этого вопроса для обеспечения стабильности миграционной политики.

Кроме того, Медведев отметил необходимость обеспечения знания русского языка у детей мигрантов, поступающих в российские школы, чтобы не страдал общий уровень образования. Он считает, что необходимо решить эту проблему, так как она достаточно часто имеет значительное влияние на работу образовательных учреждений.

Правительство ранее ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет. Кроме того, в России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году, оставив 5,5 тыс. разрешений.