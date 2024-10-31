В рамках III Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» эксперты обсудили цифровое будущее человека. Особое внимание уделили защите персональных данных и регулированию искусственного интеллекта.

Профессор кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам Алексей Дейнеко отметил важность цифрового суверенитета личности, который требует реформы института персональных данных. Он подчеркнул, что молодое поколение недооценивает важность защиты данных, считая, что скрывать нечего, но на самом деле все персональные данные должны быть тщательно охраняемы.

Регулирование искусственного интеллекта также стало ключевой темой обсуждения. Главный редактор журнала «Вся Европа.ru» Марк Энтин указал на опасность ИИ, сравнив его с ядерным оружием, и подчеркнул необходимость строгого регулирования этой технологии. Элина Сидоренко обратила внимание на проблему, когда ИИ может негативно влиять на психическое здоровье людей, особенно с развитием аватаров.

Кроме того, директор Союза электронной торговли Георгий Багирян затронул проблему борьбы с интернет-мошенничеством. Он указал на необходимость сотрудничества между банками, операторами связи и онлайн-платформами для обмена информацией о мошенничествах. Это позволит эффективнее противостоять угрозе, которая, по его мнению, будет расти, если усилия не объединить.