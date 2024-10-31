СВР: ОБСЕ признала нарушения на выборах в Молдавии, но отказалось их предавать огласке

Tекст: Вера Басилая

В СВР заявили, что руководство секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признало беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии. Об этом свидетельствует информация от зарубежных наблюдателей, включая представителей ОБСЕ, поступающая в Вену. В Службе внешней разведки (СВР) России отметили, что такие признания касаются первого тура президентских выборов и референдума по евроинтеграции, прошедших 20 октября 2024 года, передает ТАСС.

По данным СВР, ОБСЕ не будет разглашать факты нарушений. Это связано с давлением со стороны западных стран, в первую очередь США, которые заинтересованы в переизбрании Майи Санду на второй срок и продолжении курса на сближение с ЕС и НАТО.

По данным СВР, в ОБСЕ отметили вопиющие нарушения, связанные с использованием административного ресурса властями Молдавии, передает РИА «Новости».

Центральная избирательная комиссия давала указания районным избиркомам обеспечить нужные результаты голосования, в том числе корректируя протоколы участковых комиссий. На избирательных участках для молдавской диаспоры в Европе отсутствовал независимый контроль и достоверные данные о количестве избирателей, сообщили в СВР.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила молдавские власти в сокрытии реальных результатов референдума, заявив о фальсификации итогов голосования в последний момент.

Напомним, на прошедшем в Молдавии референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции.

В МИД России заявили о репрессиях против независимых СМИ и оппозиции в Молдавии.