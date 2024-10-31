Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
СВР: ОБСЕ неофициально признала нарушения на выборах в Молдавии
СВР: ОБСЕ признала нарушения на выборах в Молдавии, но отказалось их предавать огласке
В руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей на прошедших в Молдавии выборах и референдуме по евроинтеграции, но предавать их огласке не будут, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
В СВР заявили, что руководство секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признало беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии. Об этом свидетельствует информация от зарубежных наблюдателей, включая представителей ОБСЕ, поступающая в Вену. В Службе внешней разведки (СВР) России отметили, что такие признания касаются первого тура президентских выборов и референдума по евроинтеграции, прошедших 20 октября 2024 года, передает ТАСС.
По данным СВР, ОБСЕ не будет разглашать факты нарушений. Это связано с давлением со стороны западных стран, в первую очередь США, которые заинтересованы в переизбрании Майи Санду на второй срок и продолжении курса на сближение с ЕС и НАТО.
По данным СВР, в ОБСЕ отметили вопиющие нарушения, связанные с использованием административного ресурса властями Молдавии, передает РИА «Новости».
Центральная избирательная комиссия давала указания районным избиркомам обеспечить нужные результаты голосования, в том числе корректируя протоколы участковых комиссий. На избирательных участках для молдавской диаспоры в Европе отсутствовал независимый контроль и достоверные данные о количестве избирателей, сообщили в СВР.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила молдавские власти в сокрытии реальных результатов референдума, заявив о фальсификации итогов голосования в последний момент.
Напомним, на прошедшем в Молдавии референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции.
В МИД России заявили о репрессиях против независимых СМИ и оппозиции в Молдавии.