Казань решила ввести туристический налог с 2025 года

В Казани с 2025 года введут налог 1% на проживание в отелях и гостиницах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно информации, опубликованной в пресс-службе мэрии Казани и переданной ТАСС, с 1 января 2025 года туристы будут обязаны платить налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах города. Этот шаг направлен на увеличение доходов муниципального бюджета от туристической деятельности.

От уплаты налога освобождены несовершеннолетние и льготные категории граждан. Минимальный размер налога установлен на уровне 100 рублей за сутки, что соответствует федеральному законодательству. Данную инициативу планируют утвердить на сессии Казанской городской думы в ходе обсуждения проекта решения «О туристическом налоге».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новосибирска приняли решение ввести туристический налог с 2025 года.