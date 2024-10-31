Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
Казань решила ввести туристический налог с 2025 года
В Казани с 2025 года введут налог 1% на проживание в отелях и гостиницах
С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях, сообщает пресс-служба мэрии города.
Согласно информации, опубликованной в пресс-службе мэрии Казани и переданной ТАСС, с 1 января 2025 года туристы будут обязаны платить налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах города. Этот шаг направлен на увеличение доходов муниципального бюджета от туристической деятельности.
От уплаты налога освобождены несовершеннолетние и льготные категории граждан. Минимальный размер налога установлен на уровне 100 рублей за сутки, что соответствует федеральному законодательству. Данную инициативу планируют утвердить на сессии Казанской городской думы в ходе обсуждения проекта решения «О туристическом налоге».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новосибирска приняли решение ввести туристический налог с 2025 года.