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Сооснователь Wildberries оспорил передачу домена компании супруге
Владислав Бакальчук оспорил передачу домена Wildberries.ru супруге Татьяне Ким в суде
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук инициировал судебное разбирательство с супругой Татьяной Ким, чтобы признать недействительной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU, в связи с бракоразводным процессом.
Бакальчук обратился в Савеловский райсуд Москвы с иском к своей супруге Татьяне Ким. В заявлении Бакальчук требует признать сделку по передаче доменного имени WILDBERRIES.RU недействительной. Он утверждает, что договор между Татьяной Ким и ООО «РВБ» нарушает его права и должен быть аннулирован.
Савеловский суд Москвы подтвердил, что заявление поступило, однако вопрос о его принятии к производству пока не решен, передает ТАСС. В пресс-службе суда подчеркнули, что стороны конфликта находятся в бракоразводном процессе, что усложняет ситуацию.
Пресс-служба суда также отметила, что Бакальчук настаивает на применении последствий недействительности сделки, что подразумевает возврат прав на доменное имя. Однако представители суда пока не предоставили дополнительной информации относительно возможных сроков рассмотрения дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров спас ему жизнь, обещая защитить компанию от рейдеров. Ранее Рамзан Кадыров заявил о рейдерском захвате активов Wildberries и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с этой ситуацией. Кроме того, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с Владиславом Бакальчуком.