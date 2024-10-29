Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

Tекст: Валерия Городецкая

«При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

«И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.