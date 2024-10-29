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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    29 октября 2024, 17:25 • Новости дня

    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем

    Дочерняя компания Hyundai представила танк будущего, работающий на водороде

    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем
    @ hyundai-rotem.co.kr

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейская дочерняя компания Hyundai Rotem раскрыла планы по созданию танка K3 с водородными топливными элементами, он станет первым в мире подобным проектом.

    Новый танк K3, разрабатываемый в сотрудничестве с Корейским агентством по оборонным разработкам, станет первым в мире с водородными топливными элементами, его производство планируется начать в 2040 году, пишет Yahoo.

    Переход от дизельных двигателей к водородным будет происходить поэтапно, начиная с гибридных систем в первых прототипах, говорится в статье. Разработчики стремятся к более устойчивым и универсальным военным активам, что отражает планы Южной Кореи по отказу от двигателей внутреннего сгорания в вооруженных силах.

    Танк K3 будет оснащен автономным вождением, ведомыми дронами и новой 130-мм гладкоствольной пушкой. Он также получит улучшенные возможности скрытности и автономности, что позволит более эффективно выполнять задачи на поле боя. Водородные технологии позволят снизить тепловую сигнатуру и шум, улучшив мобильность и ускорение.

    Новый танк также будет отличаться улучшенными характеристиками обслуживания и преодоления пересеченной местности благодаря меньшему количеству подвижных частей. Экипаж из трех человек будет защищен в бронированной капсуле, а усовершенствованная броня и системы защиты обеспечат безопасность на поле боя. Оружие танка позволит поражать цели на расстоянии до 5 километров.

    Ранее немецкий концерн Rheinmetall завершил разработку новых 120-мм бронебойных снарядов KE2020Neo для танков Leopard 2.

    28 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова назвала гражданства уничтоженных в Брянской области наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди наемников, нейтрализованных в Брянской области, обнаружены граждане США, Польши и Канады, что подтверждают предварительные данные правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как сообщила Захарова, «по данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться». Дипломат указала на важность тщательного расследования и уточнения всей информации о задержанных, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Климовском районе Брянской области на границе с Украиной была ликвидирована диверсионная группа.

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    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    28 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что главу ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, объяснив, что инцидент с самолетом произошел в Малайзии.

    Спикер МИД ФРГ Себастиан Фишер уточнил, что видео, на которое ссылаются в интернете, не имеет отношения к визитам Бербок в эти страны, передает РИА «Новости».

    Фишер пояснил, что видео было снято во время посадки рейса главы МИД Германии в Малайзии. По его словам, из-за недоразумения самолет припарковался не в том месте, а встречающая сторона находилась чуть дальше, что вызвало необходимость пройти несколько шагов, прежде чем министр была встречена официально.

    Визит в Малайзию состоялся еще в начале года, а на прошлой неделе Бербок посетила Индию.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

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    29 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и применит все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков заявил о намерении задействовать Москвой все доступные правовые механизмы для защиты имущества России, которая будет оспаривать возможную конфискацию ее имущества в Финляндии, передает ТАСС.

    Ранее в Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестованы пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.

    До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.

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    29 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    «В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».

    Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.

    Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.

    Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.

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    28 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга

    Талибы захватили путешественника Игоря Бабко в Пакистане и требуют выкуп

    В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга
    @ Pacific Press/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пакистане группа талибов (исламистское движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) похитила Игоря Бабко, известного как Вася Щупальце, и требует за него выкуп, сообщает Mash.

    Игорь Бабко, отправившийся в велопутешествие, не выходил на связь с 24 октября в городе Дера-Исмаил-хан. Спустя два дня его близкие забили тревогу, сообщает «Лента.Ru».

    По данным местных СМИ, ответственность за похищение взяла на себя группировка «Хафиз Гюль Бахадур», которая требует выкуп за освобождение блогера. Официальных заявлений от российского посольства в Пакистане на данный момент не поступало.

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    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

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    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

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