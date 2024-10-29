Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента
На XIII съезде ФНПР выбрали нового председателя и создали должность президента организации
На внеочередном съезде ФНПР избран новый председатель Сергей Черногаев и введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, возглавлявший организацию 30 лет.
Черногаев, ранее занимавший должность заместителя председателя ФНПР, был избран новым председателем Федерации, сообщает ТАСС.
Важным нововведением стало введение должности президента ФНПР, на которую был избран предыдущий глава организации Шмаков. В своем выступлении он провел аллегорию с кораблем, отметив, что «наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель».
Федерация независимых профсоюзов России объединяет более 20 млн человек из 122 членских организаций. Избрание председателя происходит каждые пять лет. В апреле 2024 года Шмаков был переизбран на должность председателя, но теперь в устав федерации внесено новшество – должность президента.