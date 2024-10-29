Песков заявил о признании заслуг Примакова в укреплении независимости России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство России с большим уважением вспоминает Евгения Примакова, который занимал посты министра иностранных дел и председателя правительства РФ, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Примаков внес значительный вклад в формирование независимой политики страны. «Его вклад огромен», – подчеркнул Песков, добавив, что президент Владимир Путин относился к Примакову с глубоким уважением.

Путин называл Примакова примером любви к Родине, благородства и порядочности. Президент подчеркнул, что Примаков многое сделал для укрепления авторитета мировой экономики и международных отношений, а также для политической и экономической стабилизации страны в сложный период. Как востоковед и арабист, Примаков понимал сложность мировых процессов и активно продвигал идею многополярности, которую сегодня считают реальностью.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, а детство и юность провел в Тбилиси. Он окончил арабское отделение Московского института востоковедения в 1953 году и стал академиком АН СССР в 1979 году. С 1991 по 1996 год Примаков возглавлял Службу внешней разведки России, позднее занимал другие ключевые государственные посты, вплоть до работы в Госдуме и Торгово-промышленной палате РФ. Примаков скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Напомним, 29 октября 2019 года президент России Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову.