В ходе акции «Красная гвоздика» на помощь ветеранам собрали более 204 млн рублей

«Память поколений» проводит акцию «Красная гвоздика» с 2016 года, она ежегодно стартует в апреле и заканчивается 22 июня, в День памяти и скорби.

Это одна из самых масштабных благотворительных акций в стране. В этом году к «Красной гвоздике» присоединились 79 регионов России – почти по всей стране «Волонтеры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и участники волонтерского движения фонда «Память поколений» выходили на улицы своих городов и распространяли значки «Красная гвоздика» за пожертвования.

«Волонтеры Победы» в этом году вышли на акцию в 69 регионах и собрали за три месяца 12 млн 466 тыс. рублей, это на 3,5 млн больше, чем в прошлом году. «Серебряные» волонтеры собрали 16 млн рублей в 45 регионах России, что на 5,7 млн больше прошлогоднего результата.

Также значки можно было приобрести у партнеров акции: в торговых сетях «Авоська» и «Твой дом», на маркетплейсах Wildberries и OZON, у проводников в поездах «Сапсан» и поездах дальнего следования РЖД, на ВДНХ и в некоторых отделениях Почты России.

Акцию традиционно поддержали Сбер, футбольный клуб ЦСКА и компания «Фонбет». Также в преддверии 9 Мая игроки ФК «Локомотив» надели футболки с символикой «Красной гвоздики» и провели памятный матч у себя на стадионе.

Партнеры не только помогали в распространении значков, но организовывали корпоративные сборы на помощь ветеранов среди своих сотрудников или поддерживали акцию пожертвованием от лица компании.

Одно из самых ярких партнерств этого года – участие в акции «Красная гвоздика» российского разработчика и оператора онлайн-игр ГК «Леста Игры». С 3 по 15 мая любители игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz могли приобрести специальные игровые наборы, приуроченные к Дню Победы.

Таким образом удалось собрать 119 млн 319 тыс. рублей, все средства ГК «Леста Игры» передала в фонд «Память поколений» на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Общая сумма сбора за весь период благотворительной акции «Красная гвоздика» в 2024 году составила 204 млн 18 035 рублей – это рекордная сумма сборов за все время проведения акции с 2016 года. Все средства будут потрачены на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппараты, протезы, электрические коляски, лекарства и другие медицинские нужды ветеранов.

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За девять лет деятельности фонда более 19 тыс. ветеранов по всей стране получили необходимую помощь: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.