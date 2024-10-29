Tекст: Вера Басилая

В Херсонской области в результате обстрела Алешек погиб мужчина, женщина получила ранения. В Льговском районе Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, внутри которого находились два молодых человека, оба погибли, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

В результате вооруженной агрессии Украины в Белгородской области была ранена жительница региона, а в ДНР пострадал житель Дзержинска. В ЛНР двое местных жителей пострадали из-за взрыва предмета, оставленного украинскими военными.

Следственный комитет России намерен установить все обстоятельства инцидентов и определить круг лиц, причастных к совершению преступлений. Против виновных будут приняты меры в соответствии с российским законодательством.

Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью дрона в Курской области.

Следственный комитет России открыл уголовное дело против украинских боевиков, разрушивших ансамбль Свято-Знаменской церкви в селе Борки Курской области.

СК завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные.