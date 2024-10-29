Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
СК возбудил несколько дел о преступлениях боевиков ВСУ в регионах России
СК начал расследовать преступления, совершенные украинскими вооруженными силами против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области, а также ДНР и ЛНР, сообщили в Следственном комитете.
В Херсонской области в результате обстрела Алешек погиб мужчина, женщина получила ранения. В Льговском районе Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, внутри которого находились два молодых человека, оба погибли, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
В результате вооруженной агрессии Украины в Белгородской области была ранена жительница региона, а в ДНР пострадал житель Дзержинска. В ЛНР двое местных жителей пострадали из-за взрыва предмета, оставленного украинскими военными.
Следственный комитет России намерен установить все обстоятельства инцидентов и определить круг лиц, причастных к совершению преступлений. Против виновных будут приняты меры в соответствии с российским законодательством.
Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью дрона в Курской области.
Следственный комитет России открыл уголовное дело против украинских боевиков, разрушивших ансамбль Свято-Знаменской церкви в селе Борки Курской области.
СК завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные.