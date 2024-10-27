Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
СК возбудил дело против боевиков ВСУ за обстрел церкви в Курской области
Следственный комитет России открыл уголовное дело против украинских боевиков, разрушивших ансамбль Свято-Знаменской церкви в селе Борки Курской области.
По данным следствия, в конце октября боевики и наемники с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли ансамбль Свято-Знаменской церкви, передает ТАСС. В результате атаки культурный объект и находящиеся на его территории здания получили значительные повреждения.
СК России намерен установить всех участников украинских формирований, причастных к этому преступлению, и привлечь их к ответственности.
Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью дрона в Курской области. Также сообщалось, что семь участников 103-й бригады территориальной обороны Украины арестованы по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия в Курской области.