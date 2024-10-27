СК возбудил дело против боевиков ВСУ за обстрел церкви в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

По данным следствия, в конце октября боевики и наемники с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли ансамбль Свято-Знаменской церкви, передает ТАСС. В результате атаки культурный объект и находящиеся на его территории здания получили значительные повреждения.

СК России намерен установить всех участников украинских формирований, причастных к этому преступлению, и привлечь их к ответственности.

Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью дрона в Курской области. Также сообщалось, что семь участников 103-й бригады территориальной обороны Украины арестованы по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия в Курской области.