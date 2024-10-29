Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО

Зеленский обвинил Запад в несправедливости из-за отказа приглашать Украину в НАТО

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что приглашение в НАТО не значит полноправное членство в альянсе. Он выразил недовольство тем, что лидеры некоторых стран, вместо того чтобы рассматривать вопрос о приглашении, сосредотачиваются на обсуждении членства Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, такое отношение к Украине несправедливо, это простой способ сказать нет на стремление Украины к членству в альянсе.

Приглашение Украины в НАТО стало первым пунктом «плана победы» Зеленского.

Ранее СМИ писали, что семь стран НАТО, включая США и Германию, выступили против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул неприемлемость для России членства Украины в НАТО.