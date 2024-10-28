Участники форума «ШУМ» обсудили вызовы современных медиа

В Калининградской области началась работа четвертой образовательной программы Всероссийского молодежного форума «ШУМ». В мероприятии участвуют более 300 молодых журналистов из России и 85 стран мира. Форум предоставляет возможность обмена опытом и обсуждения вызовов журналистики.

Участниками программы стали как профильные журналисты, так и копирайтеры, менеджеры по работе в соцсетях и другие. Программа форума нацелена на повышение уровня знаний и компетенций журналистов.

«На мой взгляд, главное в этом мире, в этой медиастихии – это оставаться верным своим ценностям, привносить свет и нести истину в каждом вашем репортаже, пытаться стать голосом правды, справедливости. И сегодня, когда, к сожалению, мы видим, как средства массовой информации и коммуникации становятся инструментом манипуляции, когда их используют, чтобы запугивать, управлять социальными группами, целыми народами, на вас ложится задача работать по правилам честной журналистики», – обратилась к участникам форума директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.

Советник руководителя Росмолодежи Даниил Бисслингер отметил, что форум формирует крепкие международные связи среди представителей медиа.

Программа разделена на четыре направления: «ШУМ. Новости», «ШУМ. Спорт», «ШУМ. Культура», «ШУМ. Развлечение». Кураторами выступают эксперты из различных сфер журналистики, в том числе медименеджеры и руководители СМИ.

Участники форума обсудят современные вызовы в журналистике, создание полицентричного информационного поля и международную кооперацию для продвижения справедливого мира.

Среди запланированных мероприятий форума – панельные дискуссии и обсуждения с международными спикерами из стран, включая Индонезию, Индию, Бразилию и другие. Одной из сессий станет «Спиндоктринг vs фактчекинг», где будут разобраны механизмы манипуляции общественным мнением и кейсы по выявлению ложной информации.

Участник форума из Сербии Петар Попович отметил, что форум поможет создать сообщество молодых журналистов, стремящихся работать без пропаганды и дезинформации. В рамках форума молодые специалисты предложат решения 15 заказчикам, включая Минкультуры России и другие организации, что позволит укрепить социальную интеграцию российских СМИ в международное поле.