Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Участники форума «ШУМ» обсудили вызовы современных медиа
В Калининградской области на форуме «ШУМ.Журналистика индустрии 5.0» молодые журналисты из 86 стран обсудили вызовы современных медиа и обменялись профессиональным опытом.
В Калининградской области началась работа четвертой образовательной программы Всероссийского молодежного форума «ШУМ». В мероприятии участвуют более 300 молодых журналистов из России и 85 стран мира. Форум предоставляет возможность обмена опытом и обсуждения вызовов журналистики.
Участниками программы стали как профильные журналисты, так и копирайтеры, менеджеры по работе в соцсетях и другие. Программа форума нацелена на повышение уровня знаний и компетенций журналистов.
«На мой взгляд, главное в этом мире, в этой медиастихии – это оставаться верным своим ценностям, привносить свет и нести истину в каждом вашем репортаже, пытаться стать голосом правды, справедливости. И сегодня, когда, к сожалению, мы видим, как средства массовой информации и коммуникации становятся инструментом манипуляции, когда их используют, чтобы запугивать, управлять социальными группами, целыми народами, на вас ложится задача работать по правилам честной журналистики», – обратилась к участникам форума директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.
Советник руководителя Росмолодежи Даниил Бисслингер отметил, что форум формирует крепкие международные связи среди представителей медиа.
Программа разделена на четыре направления: «ШУМ. Новости», «ШУМ. Спорт», «ШУМ. Культура», «ШУМ. Развлечение». Кураторами выступают эксперты из различных сфер журналистики, в том числе медименеджеры и руководители СМИ.
Участники форума обсудят современные вызовы в журналистике, создание полицентричного информационного поля и международную кооперацию для продвижения справедливого мира.
Среди запланированных мероприятий форума – панельные дискуссии и обсуждения с международными спикерами из стран, включая Индонезию, Индию, Бразилию и другие. Одной из сессий станет «Спиндоктринг vs фактчекинг», где будут разобраны механизмы манипуляции общественным мнением и кейсы по выявлению ложной информации.
Участник форума из Сербии Петар Попович отметил, что форум поможет создать сообщество молодых журналистов, стремящихся работать без пропаганды и дезинформации. В рамках форума молодые специалисты предложат решения 15 заказчикам, включая Минкультуры России и другие организации, что позволит укрепить социальную интеграцию российских СМИ в международное поле.