Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
В России впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных
Организация «Ночлежка» рассчитала «индекс смертности» бездомных по регионам России
Организация «Ночлежка» представила исследование, в котором впервые рассчитан «индекс смертности» бездомных в России, который показал, что за год умерли более 50 тыс. людей без определенного места жительства.
Эксперты из организации «Ночлежка» и платформы «Если быть точным» впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных по регионам России, используя данные Росстата. Исследование охватило 67 регионов, где статистика позволила провести расчеты. В Краснодарском крае индекс составил 14,04, что является наиболее высоким показателем в стране. Регион также характеризуется наибольшей разницей в медианном возрасте смерти между бездомными и имеющими жилье людьми – 26 лет, передает РБК.
В исследовании отмечается, что бездомные в Краснодарском крае имеют 18-кратный риск погибнуть от внешних причин и заболеваний, чем обладатели жилья. В 2023 году в Краснодарском крае умерли 815 бездомных. В числе факторов, способствующих высокому уровню смертности, директор «Ночлежки» Дарья Байбакова указывает эксплуатацию в трудовых домах, где применяется принудительный труд.
Санкт-Петербург, Магаданская область, Московская область и Москва также входят в топ регионов с высоким уровнем смертности бездомных. В Санкт-Петербурге медианный возраст смерти составляет 50 лет, а риск смертности для бездомных в 4,2 раза выше среднего показателя. В Москве и Московской области за 2023 год умерли более 5 тыс. бездомных.
По словам Байбаковой, в столице бездомным помогает Центр социальной адаптации им. Елизаветы Глинки, оказывая помощь в восстановлении документов и трудоустройстве. В регионах же не хватает мест для ночевки бездомных, что является одной из причин высокой смертности среди этой группы населения.
Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.