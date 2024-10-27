  • Новость часаЗахарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии
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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой
    Военкор сообщил об убийстве пяти мирных граждан у Часова Яра дронами ВСУ
    Орбан поздравил власти Грузии с победой и собрался в Тбилиси
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня

    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

    25 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая

    Bloomberg: США намерены ввести в строй оружие против спутников России и Китая

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников, сообщает Bloomberg.

    Новая система якобы носит наименование Meadowlands, она должна нейтрализовать спутники на начальных стадиях конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что технические трудности задержали введение системы на два года. Изначально оружие должно было встать на вооружение к октябрю 2022 года. Теперь же считается, что в первом квартале 2025 года будут в боеготовности 32 единицы такого оружия.

    Впервые о системе Meadowlands сообщили в 2020 году. Ее новая версия оснащена современным ПО и обладает расширенными возможностями.

    В мае New York Times сообщала, что Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не размещает в космосе ядерное оружие.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    25 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.

    Боуз выделил слова Путина о значительных потерях среди украинских военных. Журналист утверждает, что это связано с политическими мотивами со стороны Киева.

    Боуз отметил, что правительство Зеленского продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы удержать власть. «По сути, ими жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих на Курском направлении за последние 30 дней, о чем сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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    25 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года

    The Wall Street Journal сообщила о регулярных разговорах Маска с Путиным с 2022 года

    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
    @ Patrick Pleul/DPA/ТАСС

    Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая широкий спектр тем, включая бизнес и геополитику, что вызывает озабоченность в сфере безопасности, пишет американская The Wall Street Journal.

    Илон Маск, известный предприниматель и основатель ряда технологических компаний, регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, России и Европы. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику.

    По данным WSJ, одним из интересных моментов их общения стала просьба Путина к Маску не активировать систему Starlink над Тайванем в качестве одолжения для председателя Китая Си Цзиньпина. Эта информация вызывает обеспокоенность в отношении безопасности и потенциального влияния этих контактов на международные отношения.

    Несмотря на эти утверждения, несколько представителей Белого дома заявили, что не были в курсе контактов Маска с Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что единственный случай общения между Маском и Путиным касался обсуждения космических технологий по телефону, и отверг наличие других контактов. На данный момент Илон Маск не предоставил комментарии по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США. Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    26 октября 2024, 13:42 • Новости дня
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.

    Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.

    «Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).

    Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.

    Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    26 октября 2024, 00:56 • Новости дня
    КНДР опровергла заявления США о корейских войсках в России

    Представитель КНДР Ил Ха Ким назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами», сказал первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким.

    На неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» Ил Ха Ким заявил, что США «и их ставленники» своими «грязными маневрами» хотят «замаскировать» собственные преступления и продлить кризис на Украине. Подчеркивается, что США «поставляют Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    25 октября 2024, 23:26 • Новости дня
    У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах

    Флешмоб по случаю годовщины освобождения Бутиной прошел у посольства США в Москве

    У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах
    @ организаторы акции

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве напротив посольства США состоялся флешмоб по случаю пятилетней годовщины со дня освобождения из американской тюрьмы Марии Бутиной, которая сейчас является депутатом Госдумы, сообщается в пресс-релизе.

    Флешмоб «поддержали граждане государств дальнего зарубежья: из США, Великобритании и Италии», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках акции «люди, одетые в американские оранжевые тюремные робы, в течение часа курсировали вдоль стен посольства США в Москве». Как отмечается в пресс-релизе, «флешмоб привлек внимание не только российских и зарубежных СМИ, но и простых прохожих».

    Напомним, Мария Бутина – российский политик и публицист, была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.

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    25 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    Украинские войска 21 раз обстреляли ДНР за сутки

    Украинские войска 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов, в результате один мирный житель получил ранения.

    Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Двадцать один факт вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела – на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов – на горловском направлении», – говорится в сообщении.

    Всего было выпущено 58 боеприпасов. В результате атак пострадал один мирный житель. Поступила информация, что количество обстрелов за предыдущие сутки составило 22. Представительство ДНР продолжает фиксировать нарушения и обстрелы со стороны украинских войск, которые угрожают мирным жителям региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    ВСУ за сутки обстреляли 27 раз населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    В Каменке-Днепровской две женщины скончались в больнице после обстрела рыбного цеха украинскими военными, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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    25 октября 2024, 04:42 • Новости дня
    Владельцев судна обязали выплатить США 102 млн долларов за катастрофу в Балтиморе

    Grace Ocean и Synergy Marine согласились выплатить более 101 млн долларов за обрушение моста в Балтиморе

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine выплатят США более 101 млн долларов за катастрофу в Балтиморе, связанную с обрушением моста в результате столкновения контейнеровоза Dali.

    Владельцы и операторы контейнеровоза Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе в марте 2024 года, выплатят американским властям более 101 млн долларов, передает ТАСС.

    В заявлении Министерства юстиции США указано, что сингапурские компании Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited достигли соглашения о выплате этой суммы в рамках урегулирования гражданского иска, поданного властями США. Иск был направлен на компенсацию расходов, связанных с ликвидацией последствий обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки.

    Министерство юстиции охарактеризовало инцидент как «одну из самых страшных транспортных катастроф за последнее время». Выплаченные средства поступят в бюджеты федеральных служб, которые занимаются устранением последствий происшествия.

    Ранее Grace Ocean Private Limited уже выплатила около 97 млн долларов для покрытия расходов на предотвращение разлива нефти вследствие столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Dali врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе 26 марта, но остался цел. Ремонт моста в Балтиморе оценили в несколько млрд долларов. Судоходный канал в Балтиморе открылся для эксплуатации после завершения ремонтных работ.

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    25 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 нанесли ракетные удары по технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские самолеты Су-25 атаковали бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области, а затем успешно вернулись на базу.

    Российские самолеты Су-25 штурмовой авиации нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была проведена парами с малых высот. После нанесения ракетных ударов экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.

    «Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторным вылетам. Это обеспечит готовность к дальнейшим боевым действиям в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» на Курском направлении успешно отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку. Военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, применив пуски ракет с малых высот.

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    25 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил 77-му зенитному полку звание гвардейского

    Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку звание гвардейского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почетное звание гвардейского за проявленный героизм в боевых действиях.

    Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что такое почетное звание полку было присвоено за проявленный массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, передает ТАСС.

    Полк проявил себя в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. В указе президента говорится, что впредь полк будет именоваться 77-й гвардейский зенитный ракетный полк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования гвардейская 58-й общевойсковой армии. Ранее Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской. Также президент присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейская.

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    25 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Маска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и американский миллиардер Илон Маск не имели контактов уже несколько лет, сообщения СМИ об этом – ложь, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что президент России и американский бизнесмен вели беседу лишь однажды по телефону, и это было до 2022 года.

    Представитель Кремля уточнил, что тот разговор был ознакомительным, где обсуждались визионерские технологии и перспективы технологического развития.

    Песков связал ложные сообщения американских СМИ с предвыборной борьбой в США. «Скорее всего, это очередные вбросы в рамках политической борьбы по предвыборным делам», – пояснил он.

    Песков напомнил, что ранее распространялись слухи о якобы частых разговорах Путина с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

    «Это все неправда», – заключил Песков.

    Ранее Wall Street Journal заявила, что Маск с конца 2022 года якобы находится в регулярном контакте с Путиным. По версии газеты, они обсуждают бизнес и геополитику.

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    25 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Путин отметил роль «народного ОПК» в успехах на фронте

    Путин рассказал о вкладе «народного ОПК» в успехи российской армии на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, которые прямо на фронте создают нужную технику.

    Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал о значительном вкладе представителей «народного ОПК» в успехи российской армии на фронте, сообщает ТАСС. Он отметил, что бойцы не только ведут наступательные операции, но и создают необходимую технику прямо на поле боя.

    Путин подчеркнул, что российские вооруженные силы активно используют опыт и возрастающие возможности как традиционного оборонно-промышленного комплекса, так и так называемого народного ОПК. По его словам, это не просто шутка, а реальный вклад в боевые успехи: «Это опыт, опыт и возрастающие возможности российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе и народного ОПК – это уже не шутка».

    Президент добавил, что данные действия показывают высокий уровень инженерной подготовки бойцов, которые своими руками собирают технику, включая беспилотные летательные аппараты. «И это очень хороший уровень инженерной подготовки ребят. Это очень важно – прямо на поле боя, на линии боевого соприкосновения», – отметил Путин. Он подчеркнул, что этот опыт ведения вооруженной борьбы с использованием современных средств чрезвычайно важен для российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что развитие народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) происходит наряду с крупными компаниями и концернами благодаря поддержке Минобороны и «Народного фронта». Российские энтузиасты создали в гаражах беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом, демонстрируя инициативу и вклад в народный ОПК.

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