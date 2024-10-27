Украинские власти заявили о повреждении энергетических объектов в Роменском районе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Областная администрация Сумской области Украины сообщила о повреждениях энергетических объектов критической инфраструктуры в Роменском районе на севере страны, передает РИА Новости. Известно, что удар был нанесен в воскресенье, однако количество пострадавших объектов и их специализация не уточняются.

На место происшествия прибыли спецслужбы для оценки ситуации и устранения последствий. Помимо этого, украинские власти заявляют о повреждениях инфраструктуры на территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ.

Иван Федоров, глава Запорожской областной государственной администрации, утверждает, что в ночь на воскресенье в подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучало не менее 355 взрывов. В результате этих инцидентов поврежден ряд объектов инфраструктуры. Однако, как и в случае с Сумской областью, подробности о конкретных объектах не предоставлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в подконтрольной Киеву части Запорожской области, городе Запорожье, в Херсоне, а также в Сумах. В результате этого объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах. Вследствие инцидента город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрыва.