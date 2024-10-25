Путин присвоил 77-му зенитному полку звание гвардейского

Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку звание гвардейского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что такое почетное звание полку было присвоено за проявленный массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, передает ТАСС.

Полк проявил себя в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. В указе президента говорится, что впредь полк будет именоваться 77-й гвардейский зенитный ракетный полк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования гвардейская 58-й общевойсковой армии. Ранее Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской. Также президент присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейская.