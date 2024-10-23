Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Путин заявил о готовности бизнеса БРИКС к сотрудничеству
Путин: Предприниматели стран БРИКС настроены на активную работу и прямые контакты
Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность бизнесменов стран БРИКС к активному сотрудничеству, заявив о содействии этому процессу на казанском саммите.
Путин на заседании саммита БРИКС заявил о намерении предпринимателей стран-участниц объединения сотрудничать между собой. Президент России подчеркнул необходимость содействовать этому взаимодействию всеми возможными способами, передает РИА «Новости».
«Недавно в Москве я выступал перед членами делового совета. Мне показалось, что предприниматели наших стран настроены на активную совместную работу, на прямые контакты между собой. Будем всячески этому содействовать», – заявил Путин.
Ранее Путин заявлял, что Россия открыта для делового сотрудничества и предлагает выгодные условия для бизнеса на Деловом форуме БРИКС в Москве.
Также сообщалось, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии сотрудничества, созданного при участии России.