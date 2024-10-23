Путин заявил о готовности бизнеса БРИКС к сотрудничеству

Путин: Предприниматели стран БРИКС настроены на активную работу и прямые контакты

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин на заседании саммита БРИКС заявил о намерении предпринимателей стран-участниц объединения сотрудничать между собой. Президент России подчеркнул необходимость содействовать этому взаимодействию всеми возможными способами, передает РИА «Новости».

«Недавно в Москве я выступал перед членами делового совета. Мне показалось, что предприниматели наших стран настроены на активную совместную работу, на прямые контакты между собой. Будем всячески этому содействовать», – заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Россия открыта для делового сотрудничества и предлагает выгодные условия для бизнеса на Деловом форуме БРИКС в Москве.

Также сообщалось, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии сотрудничества, созданного при участии России.