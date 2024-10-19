Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за данные о проекте «Рыбарь»

Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»

Tекст: Вера Басилая

«Гончий лист выписали не за помощь российской армии или противодействие Украине. Госдеп считает, что «Рыбарь»... вмешивается в американские выборы путем сообщений о проблемах нелегальных мигрантов в США, что «сеет партийную и расовую рознь, а также поощряет ненависть и насилие».

Попасть на украинский «Миротворец» уже не солидно. Стать разыскиваемым в США – вот где уровень», – констатирует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале в связи с обвинением «Рыбаря» во вмешательстве в американские выборы поздравил авторов проекта «с заслуженным признанием».

Между тем, создатель «Рыбаря» Михаил Звинчук в разговоре с RTVI назвал обвинения Госдепа США «полной неожиданностью».

«Учитывая то, что у нас по обвинениям во вмешательстве во все дела записывают кого только можно и нельзя, это в принципе не так уж и удивительно. Значит, наша деятельность заметна», — рассказал RTVI cоздатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

На вопрос о том, планирует ли он лично или через представителя передать данные о «Рыбаре» властям США, чтобы получить вознаграждение, Звинчук сказал, что не верит в реальность заявленной выплаты.

Автор канала «Депутатские будни» поддержал сомнения Звинчука в том, что заявленная выплата «за его голову» реальна.

«Да и в выплатах обозначенных сумм он усомнился, стервец этакий – может посчитал такие цифры обидными? Ведь по нынешним меркам это так, мелочевка. Попкорн закуплен – ждем развития событий, когда «до» сменится на заветное «от»?» – пишет блогер.

В то же время в Telegram-канале «Медиасрачи 3.0» указали на ошибку Госдепа, который заявил, что одна из сотрудниц Telegram-канала «Рыбарь» якобы является «офицером военной полиции и женой командира взвода из ГРУ». Речь идет о Татьяне Костеровой и ее муже.

«Расследователи ... (нецензурный аналог слова «никудашные» – Прим. ВЗГЛЯД) Костеров «ака спецсолдат спецчасти ГРУ» уже два года официально в РТ работает», – следует из сообщения блогеров.

Ранее Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC якобы ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).