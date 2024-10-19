Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
FT заявила о готовности США выделить 20 млрд долларов Украине по кредиту G7
Financial Times заявила о готовности Вашингтона выделить Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7 на 50 млрд
Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который G7 намерена предоставить Украине, пишет Financial Times.
Как пишет Financial Times, Вашингтон может пойти на этот шаг, даже если ЕС не убедит Венгрию отказаться от вето на продление срока антироссийских санкций. Официальное заявление о распределении средств страны G7 планируют сделать 25 октября, передает ТАСС.
Окончательные договоренности еще не достигнуты, и администрация Байдена проводит переговоры с Конгрессом США и украинским руководством по поводу условий возврата долга, сообщает издание.
Ожидается, что кредит будет покрываться за счет прибыли от замороженных активов России, а Украина сможет использовать средства для закупки военной техники, включая европейское вооружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Эммануэль Макрон призвал, чтобы в рамках этого кредита Европа выделила не более 20 млрд долларов.
Сообщалось, что кредит будет финансироваться совместно всеми участниками G7. Страны Европы должны выделить 20 млрд долларов, США – еще 20 млрд, а остальные участники G7 – 10 млрд долларов.