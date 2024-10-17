Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.6 комментариев
Путин заявил о необходимости корректировки работы Олимпийского комитета России
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости корректировки работы Олимпийского комитета России (ОКР) в целях активизации международного сотрудничества.
«В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России, – отметил российский лидер. – Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», передает ТАСС.
Путин также подчеркнул важность совершенствования системы управления спортом в России. По его словам, работа в этой области выявила необходимость более четкого взаимодействия государственных и общественных организаций, компаний и предпринимателей, работающих в сфере физической культуры и спорта. Он отметил, что ресурсы государства и общества должны быть направлены на достижение национальных целей развития и обеспечение прозрачности в данной сфере.
В четверг Путин заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связь между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом фактически утрачена в условиях кризиса олимпийского движения.