Взрывы прогремели в Киеве на фоне тревоги
Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне действующего сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Украинский телеканал «Общественное» сообщил в своем Telegram-канале: «В Киеве слышны взрывы».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги начал звучать в девять часов одиннадцать минут по московскому времени в Киеве и части Киевской области.
В Броварском районе Киевской области произошел аналогичный инцидент.
В большинстве регионов страны отключился свет.