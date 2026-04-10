Участник «Времени героев» стал замминистра молодежной политики Самарской области
Участник «Времени героев» Еремин стал замминистра молодежной политики Самарской области
Участник программы «Время героев» Андрей Еремин, удостоенный звания Героя России, получил пост заместителя министра молодежной политики Самарской области.
Герой Российской Федерации Андрей Еремин назначен заместителем министра молодежной политики Самарской области. Еремин, присоединившийся к проекту «Время героев» в июне 2025 года, будет отвечать за развитие молодежных инициатив в Самарской области.
Комментируя свое назначение, Еремин подчеркнул важность создания условий для самореализации подрастающего поколения.
«Для молодых людей важно видеть реальные возможности для роста, развития и старта собственных инициатив. Поэтому ключевая задача – развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал, найти направление для движения вперед и реализовать себя в жизни региона и страны», – заявил Еремин.
Наставником Еремина в рамках программы выступает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона выразил уверенность, что моральная стойкость и опыт ветерана СВО помогут ему успешно справляться с задачами в сфере воспитания будущих поколений.
Андрей Еремин родился в 1998 году в Ульяновской области. За боевые заслуги он удостоен звания Героя России, а также награжден несколькими медалями, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «За отвагу».
Ранее новые должности получили более 90 участников программы «Время героев». Среди них Артем Жога, ставший полпредом президента на Урале, и Мария Костюк, избранная губернатором Еврейской автономной области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке Владимиром Путиным продвижения ветеранов СВО во властные структуры.