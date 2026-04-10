Активисты в Молдавии потребовали отменить выступление писательницы Рубиной

Tекст: Дарья Григоренко

В петиции, опубликованной на сайте platzforma.md, активисты сообщили, что Рубина якобы позволяла себе прямые призывы к насилию и оправдывала политику геноцида отдельных народов, передает РИА «Новости».

В обращении говорится: «Мы требуем отмены мероприятия с участием Дины Рубиной в публичном культурном пространстве... Публичные культурные пространства должны использоваться для мероприятий, которые способствуют сотрудничеству, социальной сплоченности, солидарности, терпимости и межэтническому миру». Подчеркивается недопустимость превращения таких площадок в места для легитимации экстремистских высказываний и языка ненависти.

Активисты отмечают, что проблематичность публичных позиций Рубиной связана с ее поддержкой действий Израиля в секторе Газа. В частности, в одном из интервью писательница выступила с резко произраильской позицией по актуальным событиям.

Тем не менее министерство культуры Молдавии заявило в комментарии для издания Newsmaker, что не видит оснований для отмены литературного вечера с участием Рубиной. Ведомство ранее просило государственные культурные учреждения и импрессарские компании заранее уведомлять о приглашении зарубежных артистов, особенно из стран СНГ, чтобы избегать ситуаций, способных привести к общественной напряженности или отмене мероприятий.

Ранее в преддверии фестиваля выпускников в Кишиневе представители общественной организации потребовали отменить концерты Басты, Macan и «Руки вверх» из-за их поддержки СВО.