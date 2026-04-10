Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.
Активисты в Молдавии потребовали отменить выступление писательницы Рубиной
Группа молдавских активистов запустила петицию с требованием к министерству культуры и организаторам отменить в Кишиневе выступление израильской писательницы Дины Рубиной.
В петиции, опубликованной на сайте platzforma.md, активисты сообщили, что Рубина якобы позволяла себе прямые призывы к насилию и оправдывала политику геноцида отдельных народов, передает РИА «Новости».
В обращении говорится: «Мы требуем отмены мероприятия с участием Дины Рубиной в публичном культурном пространстве... Публичные культурные пространства должны использоваться для мероприятий, которые способствуют сотрудничеству, социальной сплоченности, солидарности, терпимости и межэтническому миру». Подчеркивается недопустимость превращения таких площадок в места для легитимации экстремистских высказываний и языка ненависти.
Активисты отмечают, что проблематичность публичных позиций Рубиной связана с ее поддержкой действий Израиля в секторе Газа. В частности, в одном из интервью писательница выступила с резко произраильской позицией по актуальным событиям.
Тем не менее министерство культуры Молдавии заявило в комментарии для издания Newsmaker, что не видит оснований для отмены литературного вечера с участием Рубиной. Ведомство ранее просило государственные культурные учреждения и импрессарские компании заранее уведомлять о приглашении зарубежных артистов, особенно из стран СНГ, чтобы избегать ситуаций, способных привести к общественной напряженности или отмене мероприятий.
Ранее в преддверии фестиваля выпускников в Кишиневе представители общественной организации потребовали отменить концерты Басты, Macan и «Руки вверх» из-за их поддержки СВО.