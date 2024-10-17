С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.0 комментариев
Выпускники программы «Гостеприимные города» получили дипломы в Москве
Управленцы из 211 городов России прошли программу «Гостеприимные города» от ВЭБ и Сколково
Более тысячи управленцев из 211 городов России, а также команды из Киргизии получили дипломы по образовательной программе ВЭБ.РФ и Московской школы управления Сколково «Гостеприимные города». Программа завершилась торжественной церемонией в концертном зале «Зарядье».
Выпускники программы разработали экосистемы развития туризма до 2030 и 2036 годов для своих городов. Присутствовавший на мероприятии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил: «Уверен, что ваши перспективные, а главное амбициозные проекты помогут преобразить наши города и повысить их туристическую привлекательность», говорится на сайте ВЭБ.РФ.
По словам первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина, программа ориентирована на муниципальные и городские практики, и ее поддерживает Совет Федерации.
Особое внимание программа уделила созданию доступной городской среды для ветеранов спецоперации, которые также участвовали в обучении. Замминистра обороны, председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила выпускников, подчеркивая важность их работы.
Соглашение о развитии туризма подписано с использованием роборуки городами из новых регионов России и Таганрогом. Глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил, что президент поставил цель увеличить долю туризма к 2030 году почти вдвое.