Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Уехавший на Украину журналист Киселев задолжал в России более 3,3 млн рублей
Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом в России), переехавший на Украину, должен в России более 3,3 млн рублей, включая 80 тыс. рублей штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента, следует из судебных документов.
Сбежавший на Украину Киселев (признан иноагентом в России) задолжал в России 80 тыс. рублей по штрафам. Так, в 2022 году Киселева оштрафовали на 30 тыс. рублей за «непредставление информации об актах незаконного вмешательства», а в 2023 году ему был выписан штраф в размере 50 тыс. рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Оба штрафа до сих пор остаются непогашенными, передает РИА «Новости».
Помимо штрафов, у Киселева в России имеются еще и многотысячные долги по налогам и кредитам. Суммарная задолженность иноагента Киселева превышает 3,3 млн рублей.
Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего НТВ Евгения Киселева в феврале 2024 года.
Киселев заявлял, что «не будет жалеть» близких родственников, оставшихся в России.