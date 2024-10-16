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AP: Украине для вступления в НАТО нужны четкие границы
Associated Press: границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО
Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия 5-й статьи Североатлантического договора.
Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться 5-я статья Североатлантического договора о коллективной обороне.
Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.
В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.
Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.
В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».
При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца.