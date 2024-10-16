Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.9 комментариев
Депутат: Каждый мэр и губернатор несет личную ответственность за отопительный сезон
Депутат Матвейчев: Подготовка к отопительному сезону – это проверка качества работы власти
Подготовка к отопительному сезону – это огромная задача для власти. Если что-то где-то лопнуло и люди надолго остались без тепла, то это повод для снятия с поста мэра или даже губернатора, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. В среду Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил подготовку к зиме.
«Россия – это северная страна. В отличие от большинства западных государств, а про Глобальный Юг я уже и не говорю, у нас есть система центрального отопления. Мы воспринимаем это как должное, но забываем про то, что даже в Британии такой системы отопления нет, и каждую зиму там тысячи бедных стариков, которые пользуются только грелками, умирают», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Система центрального отопления требует постоянного поддержания в рабочем режиме. Если что-то сломалось при сильном морозе, то починить очень сложно. Поэтому систему перед каждой зимой обновляют, заменяют старые трубы, заливают разные технические жидкости, чтобы к сезону все было готово», – добавил собеседник.
Особое внимание уделяется завозу ГСМ, мазута, угля и иных материалов для поддержания систем отопления. «Каждый год это огромная задача власти, особенно местной. Проверка качества работы власти именно в этом заключается. Если что-то где-то лопнуло и люди надолго остались без тепла – это повод для снятия мэра или даже губернатора с поста», – пояснил Матвейчев.
Поэтому работа по подготовке отопительного сезона в России «налажена очень серьезно». «Каждый мэр, губернатор несет личную ответственность за отопительный сезон», – подчеркнул депутат.
Важно и то, что в новых регионах теперь готовятся к зиме по российским стандартам – это признак стабильности и налаживания мирной жизни. «То, что сейчас регионы Донбасса и Новороссии стали жить в едином синхронном ритме с остальной Россией, говорит о том, что они полноценная часть нашего государства», – считает Матвейчев.
В среду президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. Оно началось с обсуждения вопроса о подготовке к отопительному сезону. В своем докладе министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что уровень готовности многоквартирных домов к зиме по стране составляет 98,9%, объектов социальной сферы – 98%.
К настоящему моменту отопительный сезон начался в 72 регионах. По поручению президента на отдельном контроле – ситуация в Белгородской, Курской и Брянской областях. На территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме. По словам министра, сформированы 183 аварийно-восстановительные бригады в составе 957 специалистов, 353 единицы техники.
«Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – 98%, Запорожская область – 95%, Херсонская область – 89%», – перечислил Файзуллин
Путин добавил, что сделать предстоит еще немало. «Готовимся активно, надеюсь, что все будет сделано. Работа большая, на самом деле, по стране», – сказал президент.