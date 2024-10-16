Нефть немного подорожала после значительного снижения

Мировые цены на нефть пошли в рост после значительного снижения

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 растет на 0,38%, до 74,53 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,44%, до 70,88 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне – после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху американской администрации о том, что Израиль готов нанести удар по военным, а не нефтяным и ядерным объектам Ирана, – стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель. Накануне Brent потеряла в цене 4,14%, а WTI – 4,4%.

«Рынку не хватает катализатора роста, так как его участники снизили ожидания рисков, связанных с перебоем поставок энергоносителей на Ближнем Востоке, при этом меры фискального стимулирования Китая, похоже, ясности не имеют», – цитирует Bloomberg ыночного стратега IG Asia Цзюнь Жун Ипа.

Также во вторник был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое сохранило прогноз мировой добычи нефти на этот год: по-прежнему ожидается рост на 660 тыс. баррелей в сутки, до 102,9 млн баррелей в сутки.