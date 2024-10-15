Спасший сто человек волонтер из Курска разбил авто о «зубы дракона»

Волонтер-пожарный Наумов разбил автомобиль о препятствия при эвакуации людей в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Волонтер из Курска Иван Наумов, который спас более ста человек, попал в ДТП, когда возвращался из очередной миссии по эвакуации жителей Кореневского района, сообщают «Курские новости». В темноте его автомобиль врезался в «зубы дракона» – противотанковые сооружения, которых ранее на дороге не было. Машина получила серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

Наумов работает в пожарной части в Курчатове и после вторжения ВСУ в регион начал активно помогать местным жителям. Он эвакуирует мирных жителей из опасных зон, доставляет продукты и лекарства тем, кто остался, а также заботится о брошенных животных. Недавно он вывез 98-летнюю участницу Курской битвы Клавдию Дмитриевну Турсину-Войтову из поселка Коренево.

В сентябре его машину атаковал вражеский дрон, когда он эвакуировал людей из села Краснооктябрьское, но никто не пострадал. Сейчас группа волонтеров из Кореневского района собирает деньги на новый автомобиль для Ивана, однако сам он отказывается от помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики атакуют волонтеров в Курской области с помощью беспилотников, когда те приезжают для эвакуации местных жителей. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли волонтеров, вывозивших людей из приграничной зоны Курской области.