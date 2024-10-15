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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

    12 комментариев
    15 октября 2024, 10:46 • Новости дня

    Спасший сто человек волонтер из Курска разбил авто о «зубы дракона»

    Волонтер-пожарный Наумов разбил автомобиль о препятствия при эвакуации людей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курский волонтер и пожарный Иван Наумов, спасший более ста человек, разбил автомобиль, врезавшись в «зубы дракона» в темноте, когда возвращался из опасной зоны.

    Волонтер из Курска Иван Наумов, который спас более ста человек, попал в ДТП, когда возвращался из очередной миссии по эвакуации жителей Кореневского района, сообщают «Курские новости». В темноте его автомобиль врезался в «зубы дракона» – противотанковые сооружения, которых ранее на дороге не было. Машина получила серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

    Наумов работает в пожарной части в Курчатове и после вторжения ВСУ в регион начал активно помогать местным жителям. Он эвакуирует мирных жителей из опасных зон, доставляет продукты и лекарства тем, кто остался, а также заботится о брошенных животных. Недавно он вывез 98-летнюю участницу Курской битвы Клавдию Дмитриевну Турсину-Войтову из поселка Коренево.

    В сентябре его машину атаковал вражеский дрон, когда он эвакуировал людей из села Краснооктябрьское, но никто не пострадал. Сейчас группа волонтеров из Кореневского района собирает деньги на новый автомобиль для Ивана, однако сам он отказывается от помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики атакуют волонтеров в Курской области с помощью беспилотников, когда те приезжают для эвакуации местных жителей. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли волонтеров, вывозивших людей из приграничной зоны Курской области.

    14 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области

    Российские войска установили контроль над трассой Суджа – Белая в Курской области

    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраины Суджи и установили контроль над ключевой трассой, связывающей ее с Белой, в рамках наступления в Курской области.

    Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По информации источника, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с населенным пунктом Белая, который расположен к востоку от Суджи.

    Кроме того, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка, который находится в семи километрах от Суджи. В наступательных действиях участвуют 155-я и 106-я бригады, задача которых – окружить подразделения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Польские наемники в составе ВСУ занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    13 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

    Украинские военные вывезли сельхозтехнику из Кореневского района в Курской области на Украину

    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ вывезли на Украину всю сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района Курской области, оставив район разграбленным, а часть оставленной техники была уничтожена.

    Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области, сообщает ТАСС. По словам главы района Марины Дегтяревой, все занятые украинскими военными территории были разграблены, а техника отправлена на Украину. Дегтярева подчеркнула: «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена».

    Часть техники, которую украинским военным не удалось вывезти, была уничтожена путем поджога. Это добавляет к разрушениям, которые понес район в результате действий ВСУ.

    Дегтярева также отметила, что ей известны случаи расстрелов мирных жителей при их эвакуации из населенных пунктов. По ее словам, в районе было совершено множество других преступлений украинскими военными. Информация о происшествиях, по ее заявлению, указывает на серьезные нарушения прав человека в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    13 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, нанеся поражение ряду украинских формирований в различных населенных пунктах, среди которых Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. За сутки были отражены пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского.

    ВСУ понесли значительные потери: убито и ранено до 80 человек, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, а также несколько других единиц бронетехники. Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям противника и его техники, говорится в сообщении.

    Согласно данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили украинские позиции в Сумской области, продолжая наносить удары по резервам противника. За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, включая два танка Leopard.

    Кроме того, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 22 600 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    12 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 400 человек, шесть танков и две пусковых установки РСЗО, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли в этом районе 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две БМП, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, украинская армия на Курском направлении потеряла американскую РСЗО HIMARS и чешскую РСЗО Vampire, четыре миномета, станция РЭБ борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и нескольких бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Малой Локни и других.

    Группировка отразила пять контратак ВСУ в сторону Любимовки и других населенных пунктов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 22 тыс. 300 человек и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

    Ранее ВС России в Курской области отразили пять атак украинских подразделений в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

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    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

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    14 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    ВС России ликвидировали в Курской области снимавшегося в рекламе боевика

    В Курской области уничтожен майор ВСУ и «звезда» украинской рекламы Андрей Маханько

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Татаринов отметил, что Маханько принимал участие в съемках рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19, где исполнял роль главного врача Украины, передает Ura.Ru.

    Известно, что Маханько служил в Вооруженных силах Украины в звании майора.

    Ранее российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

    До этого военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации.

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    13 октября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ усилили репрессии против жителей Курской области

    Украинские войска обозлились на жителей Курской области из-за неудач на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска усилили репрессии против мирных жителей в приграничных районах Курской области, недовольные неудачами на фронте.

    Украинские войска усилили репрессии против мирных жителей Курской области, сообщает ТАСС. По данным, полученным от источников в силовых структурах, данная мера является реакцией на неудачи на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-следственные органы сообщили об убийстве не менее трех гражданских лиц в Курской области украинскими военными в начале августа 2024 года, житель Суджанского района Курской области сообщил о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, которые пытались покинуть населенный пункт на мопеде, а также ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области.

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    13 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области

    ВС РФ доставили в часть трофейный турецкий бронеавтомобиль Kirpi без повреждений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с одного из приграничных районов Курской области. Как сообщает ТАСС, операция проводилась в два этапа, включая инженерную разведку и непосредственную эвакуацию под обстрелом противника.

    Трофейный бронеавтомобиль был доставлен в расположение десантно-штурмового полка практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Специалисты-ремонтники провели замену колес и восстановили поврежденные узлы и агрегаты, в том числе элементы электропроводки.

    Министерство обороны РФ отмечает, что эвакуация проходила в сложных условиях, но усилия личного состава и ремонтно-эвакуационной группы ВДВ позволили успешно завершить операцию. В дальнейшем будет принято решение о дальнейшей эксплуатации эвакуированной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64 ВСУ. На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве.

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    12 октября 2024, 16:29 • Новости дня
    Су-35 прикрыли штурмовую и бомбардировочную авиацию в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экипажи Су-35с в ходе планового патрулирования в приграничных районах Курской области прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, сообщило Минобороны России.

    Под их прикрытием работу осуществляли и вертолеты армейской авиации, наносившие авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого в начале октября Су-35 также прикрывали штурмовики и вертолеты, наносившие удары по позициям ВСУ в Курской области.

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    14 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

    ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки «Север» отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» проводят наступательные действия, в ходе которых были поражены формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

    За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка и Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Армейская авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.

    Российские войска также атаковали резервы противника в Сумской области, что привело, по данным Министерства обороны, к потерям более 300 украинских боевиков, уничтожению восьми боевых бронированных машин ВСУ, трех артиллерийских орудий и ряда другой техники.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли более 22,9 тыс. военнослужащих, 157 танков и значительное количество другой военной техники, включая реактивные системы залпового огня и станции радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее российские войска достигли окраины Суджи в Курской области и установили контроль над ключевой трассой.

    До этого российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области и сорвали ротации украинских подразделений.

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    12 октября 2024, 13:38 • Новости дня
    Британский дипломат признал провал атаки ВСУ на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил газете The Daily Telegraph, что наступление ВСУ на Курскую область не достигло ожидаемых результатов, а украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

    По его словам, продвижение российских войск после попытки наступления только ускорилось.

    Также Форман отметил, что с политической точки зрения наступление в Курской области не изменило ситуацию в глазах Вашингтона и Европы.

    Как отметил дипломат, украинские власти надеялись, что вторжение на российскую территорию произведет впечатление на союзников и убедит их увеличить поставки оружия и разрешить удары западными ракетами вглубь России.

    Однако в статье подчеркивается, что ни в Вашингтоне, ни в Лондоне такого разрешения не дали, а ВСУ отступают не только на Донбассе, но и в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу решения Владимира Зеленского атаковать Курскую область, при этом Зеленский заявлял, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина».

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    14 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Военный эксперт назвал тактический прием ВС России в Курской области

    Военный эксперт Дандыкин заявил о применении тактики малых котлов ВС России в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России в Курской области применяют тактику малых котлов для эффективного выдавливания противника, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

    Дандыкин пояснил, что тактика малых котлов предполагает окружение и уничтожение противника в населенных пунктах, где они окопались, перерезая их коммуникации, передает «Лента.ру».

    Эксперт отметил сложные погодные условия в регионе, подчеркнув, что российские войска уже привыкли к такому климату. Он выразил мнение, что текущая неделя может стать определяющей в развитии ситуации в Курской области.

    Дандыкин также заявил, что нынешние действия ВСУ могут завершиться полным крахом или даже катастрофой для противника, что подчеркивает неудачность их стратегической операции.

    Российские войска достигли окраины Суджи в Курской области и установили контроль над ключевой трассой.

    Ранее ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

    В региональном правительстве сообщили, что российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области.

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    12 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Смирнов сообщил о двух уничтоженных ракетах ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области средства противовоздушной обороны сбили две украинских ракеты в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    О первой сбитой ракете губернатор сообщил в своем Telegram-канале в 13.52 мск.

    Вторую войска ПВО уничтожили позже, о ее уничтожении он сообщил в 15.10 мск.

    В пятницу вечером в регионе также объявляли о ракетной опасности.

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    12 октября 2024, 12:17 • Новости дня
    Военные начали строить понтонные мосты для жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инженерные подразделения группировки «Север» приступили к возведению понтонных мостов для безопасной переправы жителей Курской области и снабжения войск, препятствуя продвижению ВСУ.

    Мосты используются для обеспечения российских войск боеприпасами и техникой и для безопасной переправки местных жителей, сообщил понтонер ТАСС с позывным Белый.

    Строительство мостов сняли на видео.

    Командир инженерно-саперного взвода с позывным Кузбасс рассказал, что перед установкой понтонного моста проводится тщательная разведка местности, в том числе проверка противоположного берега на наличие минных заграждений, оценка крутизны берегов и глубины водоема.

    Командир инженерной роты с позывным Атлант подчеркнул, что его подчиненные проявили себя очень достойно в ходе работ. Он отметил, что их заслуги были признаны вышестоящим командованием, и многие из них представлены к ведомственным и государственным наградам.

    Ранее в региональном правительстве сообщили, что российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области.

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

    Наступление российских войск в Курской области продолжается. Военные вышли на окраины Суджи. Известно, что в городе ВСУ удерживают большое число заложников. Присутствие гражданских потребует от армии особой аккуратности при проведении операции. Какая тактика будет избрана российским военным командованием? Подробности

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    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией

    НАТО проводит традиционные ядерные учения Steadfast Noon. Однако в них впервые примут участие истребители Финляндии. Примечательно, что внутри страны на этом фоне растет недовольство: политические силы, которые в целом не возражают против членства государства в альянсе, не поддерживают учения такого рода. Чем Steadfast Noon могут обернуться для Хельсинки и что это значит для России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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