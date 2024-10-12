Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Глава Дагестана пообещал помощь Чечне в связи со взрывом на заправке в Грозном
Дагестан готов оказать любую помощь Чечне в связи со взрывом на автозаправочной станции в Грозном, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Об этой беде мы знаем не понаслышке. Дагестан готов оказать братскому чеченскому народу всю необходимую помощь», – написал Меликов.
Он подчеркнул, что Дагестан имеет опыт в оказании помощи в подобных ситуациях и готов предоставить его в полном объеме.
В субботу вечером на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом.
Позже стало известно, что в результате взрыва погибли четыре человека.
В оперативных службах сообщили, что причина взрыва на автомобильной заправочной станции в Грозном в нарушении техники безопасности.