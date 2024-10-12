Глава Дагестана пообещал помощь Чечне в связи со взрывом на заправке в Грозном

Tекст: Вера Басилая

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Об этой беде мы знаем не понаслышке. Дагестан готов оказать братскому чеченскому народу всю необходимую помощь», – написал Меликов.

Он подчеркнул, что Дагестан имеет опыт в оказании помощи в подобных ситуациях и готов предоставить его в полном объеме.

В субботу вечером на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом.

Позже стало известно, что в результате взрыва погибли четыре человека.

В оперативных службах сообщили, что причина взрыва на автомобильной заправочной станции в Грозном в нарушении техники безопасности.

