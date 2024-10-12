В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.12 комментариев
Два человека погибли в пожаре в Нефтеюганске
Пожар в Нефтеюганске унес жизни мужчины и женщины, эвакуированы 60 человек
Пожар в жилом доме в Нефтеюганске, где погибли мужчина и женщина, охватил 720 квадратных метров.
В Нефтеюганске произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает РИА «Новости». Огонь охватил квартиру на втором этаже и распространился на кровлю.
В результате происшествия погибли два человека – мужчина и женщина. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, включая десять детей. Для них подготовлен пункт временного размещения.
В тушении пожара задействованы 25 человек и восемь единиц техники. Интенсивность пожара была настолько велика, что огонь распространился на площади 720 квадратных метров, и частично обрушилась кровля здания. В настоящий момент ликвидировано открытое горение, однако работы по полной ликвидации последствий продолжаются.
МЧС России продолжает обследовать место происшествия для выяснения причин пожара, а также оказания помощи пострадавшим жильцам дома.
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