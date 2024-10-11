Tекст: Александра Юдина

По ее словам, «план победы» Зеленского не способен способствовать прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Эксперт отметила, что у Киева нет четкого понимания того, что представляет собой победа, и игнорируется оперативная обстановка на фронте.

Коффлер подчеркнула, что Россия уверенно продвигается на поле боя, а Украина не в состоянии изменить текущую ситуацию из-за недостатка средств.

«Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», – указала она.

Эксперт также считает, что «план победы» Зеленского не способен повлиять на события, так как российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.

«То, что выдается за новый «конкретный» план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», – резюмировала Коффлер.

Напомним, Зеленский на саммите в Хорватии заявлял, что первым пунктом украинского «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

