Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Еврокомиссия опровергла переговоры о приеме Украины в ЕС без Крыма
Еврокомиссия исключила переговоры о приеме Украины в ЕС без Донбасса и Крыма
Евросоюз остается приверженным поддержке вступления Украины в международно признанных границах, заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
Петер Стано заявил, что позиция ЕС остается непреклонной в этом вопросе, Евросоюз поддерживает вступление Украины в международно признанных границах, передает ТАСС.
Стано подчеркнул, что ЕС готов оказывать Украине содействие в восстановлении этих границ столько, сколько потребуется.
На вопросы украинских журналистов о возможном приеме Украины в НАТО без восстановления всех признанных Западом границ Стано отказался дать комментарии.
В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Киев якобы готов прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта на Украине без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС.
Политолог Владимир Скачко назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе.