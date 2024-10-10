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    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 14:07 • Новости дня

    Еврокомиссия опровергла переговоры о приеме Украины в ЕС без Крыма

    Еврокомиссия исключила переговоры о приеме Украины в ЕС без Донбасса и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз остается приверженным поддержке вступления Украины в международно признанных границах, заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

    Петер Стано заявил, что позиция ЕС остается непреклонной в этом вопросе, Евросоюз поддерживает вступление Украины в международно признанных границах, передает ТАСС.

    Стано подчеркнул, что ЕС готов оказывать Украине содействие в восстановлении этих границ столько, сколько потребуется.

    На вопросы украинских журналистов о возможном приеме Украины в НАТО без восстановления всех признанных Западом границ Стано отказался дать комментарии.

    В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Киев якобы готов прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта на Украине без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС.

    Политолог Владимир Скачко назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе.

    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

    Коментарии (48)
    9 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Хорватии заявил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

    Зеленский утверждает, что Россия якобы «геополитически проиграет», если Украина вступит в Североатлантический альянс, передают «Ведомости». По его словам, членство Украины в НАТО станет настоящим шагом к миру в регионе.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что план завершения конфликта будет представлен западным партнерам, а лишь затем гражданам страны в усеченном виде. По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.


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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 18:52 • Новости дня
    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Немецкий генерал Фрейдинг: Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников, заявил генерал немецкой армии Кристиан Фрейдинг, сообщает издание Taggesschau.

    По его словам, с весны текущего года темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».

    «У нас есть представление о количестве украинских призывников. И с весны оно значительно выросло, а именно в пятизначном диапазоне», – заявил Фрейдинг.

    Ранее украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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    9 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по дивизиону американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны России.

    Позиции Patriot поражены у Пашены Балки в Днепропетровской области, уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и пусковая установка ЗРК Patriot, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что уничтожен личный состав дивизиона ЗРК, состоящий из украинских военных. Еще одна пусковая установка Patriot получила повреждения.

    В августе Минобороны сообщало об уничтожении других ЗРК Patriot «Искандерами» в Днепропетровской области.

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    10 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала, который в 2022 году посетил ДНР для съемки документального фильма, с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Видео опубликовали «Вести.Ру». В четверг на канале «Россия 1» выходит документальный фильм Сигала «Во имя справедливости».

    Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году, передает РБК.

    Боевики узнали кинозвезду и рассказали ему об условиях своего содержания. Один из них сказал: «К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться». Он подтвердил, что «условия приемлемы». Сигал спросил его, хочет ли заключенный вернуться домой; тот ответил, что мечтает об этом.

    Напомним, Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Летом 2022 года в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией). Тогда Сигал посетил СИЗО в Еленовке.

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    10 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла 1955 человек ранеными и убитыми по всем направлениям действий российских группировок, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

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    9 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    На Украине приостановили бронь от мобилизации

    Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации

    На Украине приостановили бронь от мобилизации
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинское правительство решило приостановить действие положений, касающихся определения предприятий и организаций, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации, сообщили СМИ.

    Как пишет «Экономическая правда», это связано с недавним возмущением президента Владимира Зеленского, который выразил недовольство бронированием 1,5 млн человек от мобилизации, передает ТАСС.

    Согласно решению кабмина, до 15 ноября должен быть проведен аудит уже принятых решений по определению таких предприятий. Министерству экономики Украины поручено проанализировать результаты аудита и до 20 ноября проинформировать кабмин о выводах. В свою очередь, Минэкономики и Минобороны должны представить проект, предусматривающий проверку обоснованности бронирования военнообязанных.

    Президент Украины присутствовал на совещании кабинета министров. Он подчеркнул необходимость пересмотра этой практики и принятия более обоснованных решений.

    Рекомендовано центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам воздержаться от принятия решений об определении критически важных предприятий до завершения урегулирования данного вопроса.

    В сентябре депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак заявил, что экономическое бронирование от мобилизации обойдется украинским мужчинам в сумму до 720 долларов ежемесячно.

    Ранее на Украине обсуждался законопроект об «экономической брони от армии». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные действия приближают киевский режим к поражению в конфликте с Россией.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    9 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить

    Кабмин ФРГ подтвердил отмену встречи в формате «Рамштайн» 12 октября

    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств, что подтвердил официальный представитель Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита президента США, о чем стало известно накануне. Он подчеркнул, что с отменой визита все форматы, связанные с планируемой встречей, также теряют актуальность, передает ТАСС.

    Таким образом, заседание в формате «Рамштайн», которое должно было пройти на уровне глав государств и правительств во второй половине дня в субботу, отменено. Хебештрайт отметил, что кабмин ФРГ понимает сложившуюся ситуацию и причины отмены мероприятия.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланированы участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен.

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    9 октября 2024, 20:23 • Новости дня
    В ЕС договорились о кредите для Украины под доходы от активов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Европейском союзе согласован способ выделения киевскому режиму кредита на 35 млрд евро под доходы от замороженных активов России, сообщило венгерское председательство Совета ЕС.

    Послы ЕС договорились о начале письменной процедуры утверждения документов по использованию доходов замороженных активов России для обслуживания и выплат кредитов, сообщило председательство, передает ТАСС.

    Там добавили, что утверждены положения о создании кредита для макрофинансовой помощи Украине. Кредит в 35 млрд евро от ЕС должен стать частью кредитной линии G7, общий объем которой составит 50 или 45 млрд евро.

    Россия предупреждала, что имеет обширный инструментарий для реагирования на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

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    9 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Европарламент обеспокоился «культом Сталина» в Грузии
    Европарламент обеспокоился «культом Сталина» в Грузии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутаты Европейского парламента приняли жесткую резолюцию с критикой «антидемократических» и «антизападных» процессов, якобы имеющих место в Грузии, при этом европейские депутаты разглядели в стране «рост культа Сталина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В резолюции, которую власти Грузии назвали в целом «отвратительной» и «постыдной», в том числе из-за призывов ввести двусторонние санкции против России, выражается «обеспокоенность ростом культа Сталина и связанным с ним ростом ностальгии по СССР».

    Утверждается, что за этим стоит «поддержка правительства», что «подчеркивает его тесные связи с Россией».

    Ранее в среду председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался против резолюции Европарламента.

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

    Коментарии (6)
    9 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила две атаки в сторону Любимовки и Плехово, в зоне ее действий ВСУ потеряли до 20 человек.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й и 129-й бригад теробороны у Бондаревки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Мелового, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Также авиация и ракетные войска ударили по резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны у Беловод, Бунякино, Катериновки, Журавки, Макеевки, Мирлог, Павловки, Новониколаевки, Речки, Стариково и Степановки в Сумской области. В этом районе украинская армия потеряла до 100 человек.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 350 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 891 бронемашину, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    10 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Французские СМИ рассказали подробности сотрудничества Киева с террористами в Мали

    Le Monde: Украина обучила малийских террористов производству дронов и их использованию

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов, сообщила французская газета Le Monde.

    По данным издания, сотрудничество Украины и малийских террористов началось в 2024 году и стало результатом сближения после взятия городом Кидаль армии Мали в ноябре 2023 года.

    Источники газеты утверждают, что в начале 2024 года несколько боевиков из альянса малийских сепаратистов CSP-DPA прибыли на Украину через Мавританию. Там они проходили обучение производству и использованию дронов. Затем, в марте, в регионе Таоденни прошла следующая стадия их обучения, передает РИА «Новости».

    Газета приводит слова неназванного источника, близкого к украинскому Главному управлению разведки, подтверждающего, что группа боевиков проходила обучение на Украине, а украинские инструкторы отправились в регион Сахеля для дальнейшей работы с террористами, и до сих пор там находится. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал это сотрудничество дипломатической ошибкой, однако заявил, что курс Киева остается прежним – противодействие деятельности группы «Вагнер» в любом месте.

    По словам неназванного офицера из Мали, террористы приобрели у Украины много дронов. Источники из CSP-DPA, в свою очередь, подтвердили связь с украинскими властями, но не подтвердили факт обучения у киевских спецслужб.

    Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявило, что Украина причастна к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства.

    Ранее в МИД России заявили, что Киев решил открыть «второй фронт» в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

    Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.

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    9 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    Нацсовет Украины потребовал полностью заблокировать Telegram
    Нацсовет Украины потребовал полностью заблокировать Telegram
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Национальный совет по телевидению и радио Украины предложил полностью заблокировать мессенджер Telegram в стране.

    Ведомство обосновывает необходимость этой меры защитой служебной информации и медийного пространства, сообщают «Известия». Совет подчеркнул, что на любых устройствах, где хранится служебная информация, использование Telegram должно быть строго запрещено.

    Это касается как государственных структур, так и военных формирований, а также объектов критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах чиновников и военных из-за обеспокоенности по поводу кибербезопасности.

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