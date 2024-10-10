Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.0 комментариев
ФНС ликвидировала компанию рэпера Сереги
ФНС приняла решение исключить из ЕГРЮЛ компанию рэпера Сереги из-за недостоверных данных
Компания ООО «ЛБВМС», принадлежащая рэперу Сереге и Валерию Стрельникову, будет исключена из ЕГРЮЛ по решению Федеральной налоговой службы из-за недостоверных сведений, а решение об этом принято 7 октября.
Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации компании ООО «ЛБВМС», принадлежащей Сергею Пархоменко*, известному как рэпер Серега, передает РИА «Новости».
По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», решение о предстоящем исключении компании из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) было принято МИФНС №46 по городу Москве 7 октября этого года.
Причиной такого решения стало наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности. Компания «ЛБВМС» принадлежит Сергею Пархоменко на 51%, что составляет 5,1 тыс. рублей, оставшиеся 49%, или 4,9 тыс. рублей принадлежат Валерию Стрельникову.
ООО «Лига Белых Воротничков Мск Сити» зарегистрировано с 11 видами деятельности, включая аренду интеллектуальной собственности, производство пищевой продукции для спортсменов, оптовую торговлю детским и диетическим питанием, а также деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.
Ранее управление федеральной налоговой службы России ликвидировало рекламное агентство «МГ Лаб» Максима Галкина*, когда он покинул страну. Также сообщалось, что компания «Скиллз Академи» актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо». Кроме того, ведомство ликвидировало бизнес Дениса Капустина, который был осужден на пожизненное заключение за государственную измену.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом