У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.
Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».
«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.