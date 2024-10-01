У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
На Украине признали бои в центре Угледара
Назначенный украинскими властями руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал факт боевых действий в городе Угледаре в ДНР.
ВС России сейчас находятся почти в центре города, ведутся активные боевые действия, в населенном пункте остаются 107 человек, сказал Филашкин, передает «Лента.ру».
По его словам, в числе этих людей нет несовершеннолетних. Он пояснил, что из-за боевых действий туда сложно доставить гуманитарную помощь.
До этого глава комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что российская армия заняла южную, западную и восточную части Угледара.