На Украине признали бои в центре Угледара

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России сейчас находятся почти в центре города, ведутся активные боевые действия, в населенном пункте остаются 107 человек, сказал Филашкин, передает «Лента.ру».

По его словам, в числе этих людей нет несовершеннолетних. Он пояснил, что из-за боевых действий туда сложно доставить гуманитарную помощь.

До этого глава комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что российская армия заняла южную, западную и восточную части Угледара.