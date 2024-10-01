В НАТО опровергли причастность к конфликту в Ливане

Рютте: НАТО не оказывает влияния на события в Ливане

Tекст: Вера Басилая

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи на церемонии передачи полномочий подчеркнул, что альянс не играет никакой роли в конфликте в Ливане, сохраняет нейтралитет в этом вопросе, следя за развитием событий.

«Мы лишь надеемся на скорейшее прекращение боевых действий», – заявил он, передает ТАСС

Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, но ни он, ни Рютте не упомянули Израиль в своих заявлениях.

Ранее сообщалось, что США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации.

Между тем Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.