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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    1 октября 2024, 10:49 • Новости дня

    В НАТО опровергли причастность к конфликту в Ливане

    Рютте: НАТО не оказывает влияния на события в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не играет никакой роли в конфликте в Ливане и надеется на скорое прекращение боевых действий, заявил вступающий в должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи на церемонии передачи полномочий подчеркнул, что альянс не играет никакой роли в конфликте в Ливане, сохраняет нейтралитет в этом вопросе, следя за развитием событий.

    «Мы лишь надеемся на скорейшее прекращение боевых действий», – заявил он, передает ТАСС

    Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, но ни он, ни Рютте не упомянули Израиль в своих заявлениях.

    Ранее сообщалось, что США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации.

    Между тем Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    30 сентября 2024, 21:34 • Новости дня
    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля

    Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля

    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна рекомендовать применение силовых мер против Израиля, если Совет Безопасности не сможет остановить его нападения в регионе.

    Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.

    Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.

    «Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 22:42 • Новости дня
    Израильские танки вошли в ливанский Рмейш

    Израиль расширил артобстрелы на границу с Ливаном, началась операция «Стрелы севера»

    Израильские танки вошли в ливанский Рмейш
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские силы расширяют обстрелы по ливанской границе, включая новые районы, что может предвещать начало ограниченной наземной операции, в то время как израильские танки уже вошли в южноливанский населенный пункт Рмейш.

    Израильская артиллерийская и танковая атака на территории Ливана продолжается, пишет Ynet. Обстрелы осуществляются Армией обороны Израиля и охватывают все больше районов на границе.

    Танки открыли огонь по целям на ливанской территории, что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции.

    На фоне обстрелов нарастает тревога, так как израильская наземная операция в Ливане, по информации NBC, может начаться уже сегодня и продлиться несколько дней.

    Однако официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. Такая осторожность, возможно, связана с ожиданием последствий и реакции международного сообщества.

    Эскалация конфликта началась с операции «Стрелы севера», которую Израиль проводит с 23 сентября против шиитской организации «Хезболла».

    В ходе этой операции нанесены массированные авиаудары по военным объектам на территории Ливана. Один из таких ударов привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте 27 сентября. Организация подтвердила его смерть и выразила намерение продолжать сопротивление.

    Тем временем вечером израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Пока подробности этой операции не раскрываются, но это может указывать на расширение действий израильской армии на ливанской территории.

    Ранее сообщалось, что ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем.

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    30 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Эстония начала разработку дальнобойных ракет

    Эстонские предприятия разработали ракеты с дальностью до 500 км и скоростью 800 км/ч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.

    Певкур отметил, что две или три компании в стране работают над созданием ракет, способных поражать цели на расстоянии от 300 до 500 км. Эти ракеты смогут развивать скорость до 800 км/ч, передает ТАСС.

    Ханно Певкур подчеркнул, что министерство обороны Эстонии активно ищет поставщиков дальнобойного оружия. В этом контексте он отметил возможность приобретения части необходимого вооружения у Украины. В ближайшее время эстонская делегация отправится на Украину для изучения имеющихся у нее запасов ракет, что может повлиять на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России словами «чем смешнее государство, тем выше гонор». Ранее сообщалось, что Эстония призвала к усилению санкций против России. В дополнение к этому Эстония неоднократно вводила ограничения для российских граждан, включая визовые ограничения.

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    30 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем

    Ливанская армия оставила позиции на юге у границы с Израилем

    Ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанские военные покинули свои позиции на юге страны у границы с Израилем, что совпало с заявлениями о подготовке Израиля к наземной операции.

    Информация поступила от местных жителей и источника в органах безопасности. Данное отступление совпадает с напряженной ситуацией в регионе и готовностью израильской армии к возможной наземной операции, передает РИА «Новости».

    Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ранее заявил о планах проведения наземной операции на юге Ливана. Это заявление вызвало повышенное внимание к ситуации на южных границах Ливана и Израиля. В этом контексте отступление ливанской армии приобретает особое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по территории Ливана в ответ на активные обстрелы своей территории израильского государства, что привело к значительному обострению ситуации на Ближнем Востоке. В результате авиаударов были атакованы около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы.

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    30 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    Израиль уведомил США о намерении провести наземную операцию в Ливане

    WP: Израиль уведомил США о намерении провести наземную операцию в Ливане

    Израиль уведомил США о намерении провести наземную операцию в Ливане
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив оповестил Вашингтон о своих планах провести ограниченную наземную операцию в Ливане в ближайшее время, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

    По данным WP, целью планируемой операции является зачистка инфраструктуры боевиков вдоль границы между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

    Это позволит устранить угрозу для израильских населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне, говорится в материале. Ожидается, что масштабы операции будут меньшими по сравнению с последней военной кампанией Израиля против ливанского движения «Хезболла» в 2006 году.

    Вместе с тем министр обороны Израиля в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил о скором начале «следующей фазы» военной операции против «Хезболлы». По его словам, она станет важным элементом в обеспечении безопасных условий для возвращения жителей северных приграничных районов Израиля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.

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    30 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке

    Песков заявил о высоких рисках большой войны на Ближнем Востоке после убийства Насруллы

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.

    Песков заявил, что безразборные бомбардировки жилых районов в Ливане могут привести к значительным человеческим потерям, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия неминуемо вызовут гуманитарную катастрофу, подобную той, которую уже наблюдают в секторе Газа. По его словам, подобные события в Ливане могут стать катализатором масштабного конфликта в регионе.

    Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об угрозе «большой войны» в случае вовлечения Ирана в ближневосточный кризис.

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    1 октября 2024, 09:48 • Новости дня
    Армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем
    Армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ливанские военные заявили, что не отступали от границы с Израилем, несмотря на недавние рейды израильской армии.

    Как указал государственный иранский телеканал Press TV, ливанские военные остаются на своих позициях, несмотря на рейды израильской армии (ЦАХАЛ).

    Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.

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    1 октября 2024, 10:17 • Новости дня
    FT: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Financial Times: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока, пишет британская газета Financial Times.

    По данным источника издания, американский президент может содействовать продвижению вопроса о вступлении Украины в НАТО до конца своего срока, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что конкретных деталей относительно возможных изменений нет, однако Байден уже назначил заседание контактной группы по Украине на 12 октября.

    В рамках этого заседания, по информации Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский планирует вновь поднять вопрос о разрешении на удары по целям на российской территории.

    Ранее в США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО.

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    1 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильских военных у границы

    Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные группы «Хезболлах» открыли огонь по израильским солдатам у границы Ливана и Израиля, ранив нескольких военнослужащих, это произошло впервые с начала эскалации в октябре 2023 года.

    Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

    Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.

    Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.

    Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.

    Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.

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    1 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Politico: Белый дом поддержал операцию Израиля против «Хезболлы»
    Politico: Белый дом поддержал операцию Израиля против «Хезболлы»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», это вызвало разногласия внутри американской администрации, пишет Politico.

    По данным издания, Белый дом втайне поддержал решение Израиля начать военную операцию против «Хезболлы», передает ТАСС.

    В частности, спецпосланник США Эймос Хокстин и координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк сообщили израильским представителям о согласии США с новой стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Politico указывает, что внутри американской администрации нет единства в отношении поддержки Израиля. Многие представители Пентагона, Госдепартамента и разведки США опасаются, что это может привести к втягиванию Вашингтона в ближневосточный конфликт.

    Газета также сообщает, что США не были посвящены в детали израильской операции. Американская сторона призывала Израиль избегать чрезмерной эскалации, которая может перерасти в полномасштабную региональную войну.

    Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.

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    1 октября 2024, 08:47 • Новости дня
    ЦАХАЛ начал сухопутную операцию с огневой поддержкой в деревнях Ливана

    Walla: ЦАХАЛ начал сухопутную операцию с огневой поддержкой в деревнях Ливана

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла», сообщает израильский новостной портал Walla.

    По данным СМИ, израильская армия развернула действия в ряде деревень на востоке Ливана, передает ТАСС.

    Отмечается, что операции направлены на уничтожение инфраструктуры террористической организации «Хезболла». Армия использует массированную огневую поддержку, в том числе артиллерию и ВВС.

    Ранее Армия Израиля заявила об ограниченной наземной операции на границе с Ливаном, нацеленной на объекты «Хезболлы» с поддержкой авиации и артиллерии.

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    1 октября 2024, 10:24 • Новости дня
    Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа
    Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа
    @ Wikipedia

    Израильские силы подготовились к сложной наземной операции в Ливане, которая, вероятно, будет более трудной, чем в Газе, с участием элитной 98-й дивизии и возможностью глубоких операций, направленных на удаление «Хезболлы» с границы, пишут израильские СМИ.

    Израильская армия начала наземную операцию в Ливане. Как передает Ynetnews, в последние недели 98-я дивизия ЦАХАЛ, включая парашютно-десантную и коммандос бригады, провела подготовку для ограниченных операций в Южном Ливане. Эти действия начались в понедельник вечером и были направлены на противодействие «Хезболле».

    Командование ЦАХАЛ считает, что предстоящая операция будет более сложной, чем в Газе, из-за наличия у «Хезболлы» укрепленных бункеров и иных возможностей. В прошлом месяце ЦАХАЛ впервые объявил о планах действий в глубине Ливана, где у «Хезболлы» размещены ракетные установки и, вероятно, объекты по производству вооружений.

    На данный момент рассматриваются различные сценарии: от ограниченной операции в приграничных районах до более масштабных действий вглубь страны. Эти меры направлены на восстановление стабильности и обеспечение безопасности на северной границе Израиля, заявляют в ЦАХАЛ.

    Один из старших офицеров ЦАХАЛ заявил: «Солдаты чувствовали себя как львы в клетке. Все понимают, что единственный способ вернуть жителей севера в их дома – это физически удалить «Хезболлу» с границы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля начала проводить операции в нескольких деревнях на юге Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы». При этом США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации. Вместе с тем российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

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    30 сентября 2024, 23:38 • Новости дня
    Израильская армия призвала не распространять слухи о ситуации на границе с Ливаном

    Армия Израиля потребовала воздержаться от слухов о действиях на границе с Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные призвали общественность не распространять неподтвержденные слухи о действиях армии на границе с Ливаном, ссылаясь на соображения безопасности войск.

    Израильская армия обратилась к общественности с просьбой не распространять слухи о действиях на границе с Ливаном, пишет ТАСС.

    Официальный представитель армии Даниэль Хагари заявил, что в последние часы поступает много сообщений о действиях Армии обороны Израиля, и попросил воздержаться от передачи неподтвержденной информации, чтобы не подвергать опасности безопасность войск.

    Он подчеркнул важность следования только официальным сообщениям.

    Заявление армии Израиля появилось на фоне слухов о возможном начале ограниченной наземной операции на территории Ливана. Израильские власти и армия пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

    Ранее источники, на которые ссылается телеканал NBC, сообщали о вероятности начала операции уже в ближайший понедельник. По информации портала Ynet, израильские артиллерийские и танковые части ведут интенсивный обстрел приграничных районов Ливана.

    С 23 сентября Израиль осуществляет операцию «Стрелы севера» против военных объектов организации «Хезболлах» в Ливане. В ходе одного из авиаударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать сопротивление Израилю.

    Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.

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    30 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    В Ливане назвали число беженцев с начала ударов Израиля

    Ясин: Около 1 млн ливанцев покинули дома из-за израильских бомбардировок 23 сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала израильских бомбардировок 23 сентября около 1 млн ливанцев стали беженцами, что составляет почти четверть населения страны, а 157 тыс. человек разместились в 856 центрах временного проживания, сообщил координатор центра чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана Насер Ясин.

    Как указал Ясин, на седьмой день агрессии 157 тыс. граждан нашли приют в центрах временного проживания. По его словам, число вынужденных беженцев составляет более 1 млн человек. «Это приблизительно четверть населения Ливана», – отметил он. Ливанское правительство предпринимает усилия по обеспечению временных убежищ для пострадавших граждан, однако ситуация остается крайне напряженной, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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