В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
В НАТО опровергли причастность к конфликту в Ливане
Рютте: НАТО не оказывает влияния на события в Ливане
НАТО не играет никакой роли в конфликте в Ливане и надеется на скорое прекращение боевых действий, заявил вступающий в должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи на церемонии передачи полномочий подчеркнул, что альянс не играет никакой роли в конфликте в Ливане, сохраняет нейтралитет в этом вопросе, следя за развитием событий.
«Мы лишь надеемся на скорейшее прекращение боевых действий», – заявил он, передает ТАСС
Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, но ни он, ни Рютте не упомянули Израиль в своих заявлениях.
Ранее сообщалось, что США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации.
Между тем Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.