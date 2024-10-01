Минобороны: опыт СВО сделал Сухопутные войска РФ универсальными

Минобороны России заявило о способности Сухопутных войск выполнять задачи благодаря опыту СВО

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в Минобороны России заявили, что Сухопутные войска страны, благодаря опыту, полученному во время специальной военной операции, способны выполнять любые задачи.

Ведомство подчеркнуло, что успешные действия войск проявляются в прорывах обороны противника и овладении городами и крупными населенными пунктами, а также в быстрой организации обороны и переходе в наступление.



Особое внимание уделяется насыщению войск беспилотными средствами разведки, что стало значительным прорывом. В Минобороны отметили, что массовое использование БПЛА не ограничивается разведывательными функциями, но также включает поражение противника.

Традиционные средства, такие как танки и боевые машины пехоты, по-прежнему играют ключевую роль в отражении атак и поддержке штурмовых подразделений.

Министерство обороны уточнило, что изменяются классические формы ведения боевых действий с учетом увеличения возможностей разведки и огневого поражения.

Это ведет к внедрению новых тактических приемов, таких как маневренно-огневые действия, которые включают в себя выполнение задач и немедленное оставление позиции для предотвращения ответного огня.