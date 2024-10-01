Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
Минобороны: опыт СВО сделал Сухопутные войска РФ универсальными
Минобороны России заявило о способности Сухопутных войск выполнять задачи благодаря опыту СВО
Сухопутные войска России, получившие ценный опыт в ходе специальной военной операции, продемонстрировали способность успешно выполнять разнообразные задачи, включая прорыв подготовленной обороны противника и овладение крупными населенными пунктами, заявили в российском военном ведомстве.
Как передает ТАСС, в Минобороны России заявили, что Сухопутные войска страны, благодаря опыту, полученному во время специальной военной операции, способны выполнять любые задачи.
Ведомство подчеркнуло, что успешные действия войск проявляются в прорывах обороны противника и овладении городами и крупными населенными пунктами, а также в быстрой организации обороны и переходе в наступление.
Особое внимание уделяется насыщению войск беспилотными средствами разведки, что стало значительным прорывом. В Минобороны отметили, что массовое использование БПЛА не ограничивается разведывательными функциями, но также включает поражение противника.
Традиционные средства, такие как танки и боевые машины пехоты, по-прежнему играют ключевую роль в отражении атак и поддержке штурмовых подразделений.
Министерство обороны уточнило, что изменяются классические формы ведения боевых действий с учетом увеличения возможностей разведки и огневого поражения.
Это ведет к внедрению новых тактических приемов, таких как маневренно-огневые действия, которые включают в себя выполнение задач и немедленное оставление позиции для предотвращения ответного огня.